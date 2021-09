Marc Marquez sarà uno dei grandi osservati speciali al MotorLand di Alcañiz da venerdì 10 a domenica 12 settembre in occasione del weekend di gara del Gran Premio di Aragon 2021, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. sarà uno dei grandi osservati speciali al MotorLand di Alcañiz da venerdì 10 a domenica 12 settembre in occasione del weekend di gara del

L’otto volte campione iridato è imbattuto ad Aragon dal 2016 ed è quindi uno dei favoriti per il successo insieme al leader della generale Fabio Quartararo. Il nativo di Cervera vuole rialzare la testa dopo il brutto errore di Silverstone, in cui è stato costretto al ritiro dopo un giro a causa di un incidente con la Ducati Pramac di Jorge Martin.

Aragon è sempre una pista su cui mi diverte correre e abbiamo sempre ottenuto ottimi risultati. Ma non possiamo fare affidamento a quello che abbiamo fatto in passato. Ora arriviamo in una situazione diversa quindi dobbiamo affrontare il weekend nel modo corretto, vedere il nostro livello e vedere cosa stanno facendo i nostri avversari”, dichiara il fuoriclasse della Honda al sito ufficiale del Team HRC.

Gran Premio di Aragon MotoGP Aragon 2021 in diretta tv e Live-Streaming IERI A 15:59

“È fantastico tornare a correre al MotorLand dopo aver saltato i round del 2020 e speriamo di poter dare spettacolo ai fan. Nelle ultime gare siamo stati più vicini ai primi quindi l’obiettivo è continuare su questa strada e valutare cosa è possibile fare domenica“, il commento di Marc Marquez a due giorni dalle prime prove libere del GP di Aragon 2021.

Marquez dall'inferno al ritorno: le tappe del suo calvario

MotoGP Vinales sarà in sella alla Aprilia dal GP di Aragon 01/09/2021 A 13:40