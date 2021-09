Marc Marquez si conferma un grande specialista del MotorLand (dove è imbattuto dal 2016) e lancia subito un segnale importante al resto della concorrenza, firmando nettamente il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon 2021, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP.

Il fuoriclasse della Honda è partito forte sin dai primi giri, trovando un buon ritmo e prendendosi la leadership della sessione grazie ad un run molto competitivo. L’otto volte campione del mondo ha poi deciso di montare gomme nuove nel finale di turno per effettuare un time-attack, fermando il cronometro in 1’48″048 e scavando un solco impressionante rispetto ai suoi inseguitori.

Tra i big, Joan Mir è stato l’unico ad adottare la stessa strategia di Marquez, pagando però un gap di 971 millesimi in sella alla Suzuki sul giro secco. Oltre un secondo di ritardo per tutti gli altri, che non hanno ancora cercato la prestazione pura in attesa di provare la simulazione di qualifica in FP2.

Buoni riscontri per la Ducati, con il nostro Francesco Bagnaia 3° a 1.145 dalla vetta (il migliore tra chi non ha provato il time-attack), Jack Miller 5° a 1.214 e Johann Zarco 7° a 1.324. Più lontano Jorge Martin (17° a quasi 2″ dalla testa), che ha preso le misure in questo suo primo turno della carriera ad Aragon con una MotoGP.

Honda sugli scudi, oltre alla prestazione di Marc Marquez, con altri tre piloti nella top10: Alex Marquez, sul podio l’anno scorso ad Alcañiz, ha stampato il quarto tempo a 1.158 dal fratello, mentre Takaaki Nakagami e Pol Espargarò completano il quadro dei primi 10.

Prestazione incoraggiante in chiave azzurra per Enea Bastianini, 11° a meno di mezzo secondo dalla top3, mentre Danilo Petrucci ed Enea Bastianini hanno concluso le FP1 al 13° e al 15° posto. Prima uscita ufficiale da pilota Aprilia per Maverick Viñales, 19° a 2.139 dal leader con un turno in crescendo.

Turno molto difficile in casa Yamaha Petronas per Valentino Rossi, autore di una caduta senza conseguenze in curva 5 e 20° in classifica con un ritardo di 2″251 dal miglior crono di Marquez.

CLASSIFICA FP1 GP ARAGON 2021 MOTOGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.9 1’48.048

2 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.6 1’49.019 0.971 / 0.971

3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 342.9 1’49.193 1.145 / 0.174

4 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 342.9 1’49.206 1.158 / 0.013

5 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 346.1 1’49.262 1.214 / 0.056

6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.9 1’49.313 1.265 / 0.051

7 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 346.1 1’49.372 1.324 / 0.059

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 334.4 1’49.451 1.403 / 0.079

9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 345.0 1’49.459 1.411 / 0.008

10 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 346.1 1’49.589 1.541 / 0.130

11 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 344.0 1’49.652 1.604 / 0.063

12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 339.6 1’49.670 1.622 / 0.018

13 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 339.6 1’49.741 1.693 / 0.071

14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.6 1’49.784 1.736 / 0.043

15 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 340.7 1’49.936 1.888 / 0.152

16 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 340.7 1’49.942 1.894 / 0.006

17 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 347.3 1’49.947 1.899 / 0.005

18 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 344.0 1’49.964 1.916 / 0.017

19 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.9 1’50.187 2.139 / 0.223

20 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 335.4 1’50.299 2.251 / 0.112

21 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 346.1 1’50.353 2.305 / 0.054

22 96 Jake DIXON GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 332.3 1’51.188 3.140 / 0.835

