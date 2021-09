Valentino Rossi che non è partito col piede giusto nelle prove libere del GP di Aragón. 20° nella prima sessione 8° posto fatto in Austria, ma se queste sono le premesse... Valentino Rossi non andrà tanto lontano. Lui stesso ammette di avere dei seri problemi con il posteriore e c'è da fare una scelta mirata per poter migliore così tanto nelle FP3 da entrare nel Q2. GP di Aragona a parte, però, viene chiesto a Valentino Rossi cosa vorrà da grande, anche perché si avvicina fare il papà, dice il pilota di Tavullia, poi - perché no - fare l'Endurance. Niente moto, ci sarà l'evoluzione del “Dottore” nelle gare di auto. Si preannuncia un altro week end di sofferenza perche non è partito col piede giusto nelle prove libere del. 20° nella prima sessione a 2''251 da Marquez , 18° nella seconda a 1''036 da Jack Miller . L'obiettivo è sempre quello di migliorare l', ma se queste sono le premesse... Valentino Rossi non andrà tanto lontano. Lui stesso ammette di avere dei seri problemie c'è da fare una scelta mirata per poter migliore così tanto nelle FP3 da entrare nel Q2. GP di Aragona a parte, però, viene chiesto a Valentino Rossi cosa vorrà da grande, anche perché si avvicina il suo addio alla MotoGP . Intanto, dice il pilota di Tavullia, poi - perché no - fare l'. Niente moto, ci sarà l'evoluzione del “Dottore” nelle gare di auto.

Sul tracciato di Aragona

Questa è una pista molto difficile sia per me che per Yamaha, ci ho corso poche volte ma in tutta la mia carriera ho sempre fatto fatica. Stiamo lavorando per cercare di trattare meglio le gomme che qui faranno la differenza, c'è tanto degrado al posteriore perché l'asfalto è aggressivo e non ha grip. Stamattina ho fatto degli errori, sono scivolato e abbiamo ricostruito la moto

Sarà un week end di sofferenza?

Bisognerà soffrire, domani speriamo di riuscire a migliorare così come migliorerà la pista. Soffriamo tanto con la gomma posteriore, forse utilizzerò la hard per avere passo costante, ma dobbiamo essere gentili perché il rischio è incartarsi e faticare ancora di più

Cosa farò nel 2022?

Adesso sto pensando alla paternità e sto realizzando che stare dall’altra parte non è facile. Non mi ero mai immedesimato in mamma o papà, ma vedendo le gare di mio fratello o di amici stretti mi rendo conto che osservare le gare dall’esterno è durissima. Se sei in moto è meno difficile, quindi quando ho saputo che Francesca aspettava una bimba ho pensato che era una buona cosa perché almeno non avrebbe gareggiato

Valentino Rossi farà l'Endurance

Per il mio futuro ho avuto molti contatti di buon livello per correre con le auto. Non credo che farò il Dtm, ma l’Endurance sì, anche se non ho deciso in quale campionato, né la macchina con cui gareggerò. Ve lo farò sapere

