Super Pedro Acosta torna alla vittoria in Moto2. Nel Gran Premio di Aragon, Pedrito vince la sua seconda corsa in carriera nella categoria, la prima dopo l'infortunio che lo ha fermato ad Assen e Silverstone, trionfando davanti ad Aron Canet e Augusto Fernandez.

Il campione del mondo in carica della Moto3 parte guardingo dietro a Fernandez che invece comincia a bomba, poi recupera, passa il compagno di squadra e con un ritmo assurdo vince in solitaria.

Secondo un buon Aron Canet. Dopo la piazza d'onore di Misano, lo spagnolo si conferma sempre ad alti livelli, ma lontano dal vincitore. Chiude il podio Augusto Fernandez: il leader del mondiale prende subito il largo nelle prime fasi, ma a metà gara viene raggiunto da Acosta e Canet e alla fine si deve accontentare della terza piazza.

Fuori dal podio è bagarre. Alla fine a spuntarla è Ogura che, grazie al quarto posto, rimane in lotta per il titolo mondiale con sette punti su Augusto Fernandez. Buona qunta posizione per Arbolino, primo degli italian: Tony ci prova ad inizio corsa a stare con Acosta e Caney, ma fatica a fine gara e si fa riprendere dal gruppo degli inseguitori. Nel finale lotta con Ogura ma deve soccombere. Sesto Aldeguer, poi Chantra, Navarro, Roberts e Vietti.

Per Celestino c'è poco da fare: la competitività non è più quella di inizio stagione e fatica a stare in top ten. Alla fine ci arriva grazie alla caduta di Dixon nelle ultime curve. Altri due italiani a punti: Dalla Porta 12mo e Zaccone 14mo.

Per il mondiale ormai è lotta a due tra Fernandez e Ogura distanti sette punti. Canet è terzo a -30, Celestino troppo lontano a -52. Ora si va in Giappone.

Tabellino

CLASSIFICA: Acosta, Canet, Fernandez, Ogura, Arbolino, Aldeguer, Chantra, Navarro, Roberts, Vietti, Beaubier, Dalla Porta, Baldus, Zaccone, Bendsneyder.

La cronaca in cinque momenti

- Pronti via e Augusto FErnandez rimane in testa. Poi Dixon, Arenas, Canet, Acosta, Ogura, Roberts, Arbolino, Navarro e Chantra. Vietti 15mo. Cadono Alonso Lopez e Schrotter, Arenas e Alcoba.

- Augusto Fernandez guadagna oltre un secondo in poche curve. Secondo Dixon fa un po' da tappo su tutto il resto del gruppo. Terzo Acosta, poi Canet. Quinto Arbolino, poi Ogura, Roberts, Aldeguer, Navarro e Chantra. 14mo Vietti. Acosta, Canet e Arbolino passano Dixon e tentano l'allungo.

- Acosta, Canet e Arbolino raggiungono Augusto Fernandez un po' in calo. Sono quindi in quattro davanti a metà gara, mentre quinto è Ogura molto più staccato, davanti a Aldeguer e Chantra. Dalla Porta sale in 11ma piazza davanti a Vietti.

- Acosta attacca il compagno di squadra e lo passa, issandosi in testa. Canet e Arbolino faticano a stare con i due del team Ajo. Tony rischia anche di farsi riprendere da Ogura, Dixon e Aldeguer. Ottavo Chantra, 11mo Dalla Porta davanti a Vietti.

- Acosta se ne va. Pedro stravince, mentre per il secondo gradino del podio è lotta. Alla fine a spuntarla è Canet che supera Augusto al penultimo giro. Quarto è Ogura, poi Arbolino. Cade Dixon, Vietti arriva decimo.

La dichiarazione

Augusto FERNANDEZ: "Dobbiamo accettare questo podio dato che è importante per il campionato. Pedro era veramente forte, mentre Canet nel finale ne aveva di più. Nel finale ho avuto un calo della gomma e male al polso. Così ho badato a portare a casa il risultato".

Il momento social

Il migliore

Pedro ACOSTA: Che gara per Pedrito. Il campione della Moto3 usa la testa e amministra nella priam fase, per poi attaccare il compagno di squadra e batterlo a suon di giri stratosferici nella parte finale. Questo si candida per vincere il mondiale nel 2023.

Il peggiore

Alonso LOPEZ: Perde una grande occasione. Dopo il grande warm up dove è stato uno dei migliori, parte a fionda ma cade purtroppo alla fine di curva 2.

