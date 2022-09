Ultimo Gran Premio europeo per la MotoGP prima del Gran Finale di Valencia. Sei gare mancano alla fine della stagione 2022, sei atti per decretare il nuovo campione del mondo. La lotta al titolo è sempre più accesa, con Pecco Bagnaia in grande forma e sempre più in rimonta ai danni di Fabio Quartararo. Ad Aragon il duello continua, con Aleix Espargaro ancora in battaglia per il campionato ma ormai lontano parente di quello ammirato fino a metà stagione. Gli orari del weekend ve li abbiamo già mostrati qui, ora è tempo di analizzare i cinque argomenti prima del fine settimana del GP di Aragon.

1) Il ritorno del Cabroncito: come andrà Marquez in Spagna?

comeback più atteso, quello di Marc Marquez. Lo spagnolo torna in gara ad Aragon, a circa 100 giorni dall'operazione al braccio del 2 giugno. Non gareggia dal Mugello, quando aveva ancora il braccio "storto" di 30 gradi. Ora va meglio, anche se naturalmente non è al 100%. Ma da queste parti il Cabroncito ha sempre dominato, per cui non verrà in Spagna solo per fare presenza ma darà gas e Prima di parlare di Bagnaia e Quartararo, è giusto spendere qualche riga per ilpiù atteso, quello di Marc Marquez. Lo spagnolo torna in gara ad Aragon, a circa 100 giorni dall'operazione al braccio del 2 giugno. Non gareggia dal Mugello, quando aveva ancora il braccio "storto" di 30 gradi. Ora va meglio, anche se naturalmente non è al 100%. Ma da queste parti il Cabroncito ha sempre dominato, per cui non verrà in Spagna solo per fare presenza ma darà gas e punterà già ad ottenere un buon risultato . Tutto il mondo della MotoGP glielo augura.

2) Bagnaia per la quinta di fila. Ci riuscirà?

E sono quattro. A Misano Pecco ha vinto per la quarta volta consecutiva, un traguardo mai riuscito a nessuno in Ducati. Nelle ultime sei volte che è arrivato sotto la bandiera a scacchi ha sempre trionfato e qui l'anno scorso vinse per la prima volta in carriera dopo un bel duello con Marquez. E' naturalmente lui quindi il favorito del weekend. Il distacco da Quartararo è di 30 punti, l'obiettivo è quello di cogliere l'ennesima vittoria e di ridurre il gap sul francese. Ce la farà?

3) Quartararo in difesa, ancora una volta

Penso che il GP di Aragon sarà la gara più dura di quelle che restano

Sono proprio le parole di Fabio Quartararo dichiarate ad Ansa prima del weekend. Il Diablo arriva in Spagna con il morale per nulla elevato, dopo le ultime gare non felici dove si è visto recuperare qualcosa come 61 punti in campionato da Bagnaia in poche settimane. Il francese rimane il favorito per il titolo, ma se anche ad Aragon sarà costretto a giocare in difesa il divario con Pecco sarà sempre più limitato, sotto magari ai 25 punti. Il suo scopo è quello di arrivare a podio, in modo da perdere meno punti possibili in vista di gare più favorevoli. Non sarà facile, date le tante moto competitive che si possono mettere in mezzo.

4) Ultima chiamata per Aleix

Forse per gli avversari più agguerriti, forse per le Ducati più competitive o forse per un fisico non al meglio. Qualunque sia la motivazione, dopo la pausa estiva si è visto un Espargaro diverso in pista, meno battagliero e combattivo. Ci ha rimesso in competitività Aleix, che infatti non sale sul podio da fine maggio, dal Gran Premio del Mugello. Nel mezzo la clamorosa gara di Assen, ma anche il brutto crash di Silverstone. La Aprilia sembra ancora assolutamente all'altezza, ma il pilota più in forma nel box di Noale non è più lui ma il suo compagno Maverick Vinales. Questa rischia di essere l'ultima chiamata per Aleix in ottica mondiale: non dovesse arrivare a podio direbbe addio ai sogni di gloria.

5) Il dilemma Ducati: farà gioco di squadra?

Per ultimo parliamo di un tema che nel fine gara di Misano ha catturato molto l'attenzione: il possibile gioco di squadra di casa Ducati. Alla fine della corsa romagnola si è scatenato il putiferio sul comportamento di Bastianini che, per qualcuno, non avrebbe passato Bagnaia all'ultimo giro nonostante ne avesse di più, per non rubargli punti in campionato. Noi siamo del partito che la Bestia ha fatto la sua gara, provandoci sino all'ultimo metro, senza pensare alla squadra. Certo è che da ora in poi il dubbio e la possibilità di qualche "gioco" di squadra c'è. Ducati crede tantissimo nel titolo piloti, è l'unico vero obiettivo della casa di Borgo Panigale e per raggiungerlo ci ha investito tantissimo, arrivando addirittura ad avere ben 8 moto in pista, tutte competitive. Al momento Domenicali, Dall'Igna e compagni hanno sempre negato, per ora, ogni possibile ordine di scuderia. Ora che si arriva al momento clou della stagione le cose cambieranno?

