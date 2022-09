Non c'è storia al momento. Pecco Bagnaia si conferma il miglior rider del momento, bravo a conquistare una stupenda pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Aragon, nuovo atto del mondiale 2022 della MotoGP. Il torinese mette in mostra un giro stratosferico che gli vale il record della pista.

Pecco domina in lungo e in largo. A guardare la classifica Miller è secondo a soli 90 millesimi, ma la differenza sta nel fatto che Bagnaia fa il crono vincente senza scie, mentre il compagno di squadra aveva diversi traini e su questa pista la scia fa tantissimo la differenza, con un T4 costituito con due lunghi rettilinei. L'italiano al momento ne ha di più di tutti, grandissimo a portare il più in alto possibile la Ducati che si conferma la moto da battere.

La casa di Borgo Panigale monopolizza la prima fila. Dopo Bagnaia e Miller c'è Enea Bastianini. La Bestia è velocissimo per tutte le qualifiche, ma nel finale deve arrendersi ai crono super degli alfieri del team Factory. Attenzione comunque a Enea per domani, che nel passato ha dimostrato forse di essere il miglior pilota nel tenere la gomma per tutta la durata della corsa.

Seconda fila aperta dal buon Aleix, prima non Ducati in griglia. Bravo il più vecchio dei fratelli Espargararo che, partito dal Q1, si ritrova nel Q2 ad avere un solo tentativo, ma non lo spreca e arriva quarto davanti a Zarco e a Quartararo.

El Diablo le prova tutte, ma con la sua M1 nell'ultimo settore perde una vita. Almeno rimane in seconda fila. Il francese domani dovrà sperare in qualche miracolo: il ritmo ce l'ha, ma su questa pista faticherà a sorpassare. Anzi dovrà stare attento alle altre Ducati che da dietro proveranno a passarlo nei lunghi rettilinei. L'obiettivo sarà quello di perdere meno punti possibili da Bagnaia. Il podio rappresenterebbe un miracolo. Chiudono la top ten Bezzecchi, Martin, Rins e Binder.

E Marquez? Il Cabroncito non è ancora al meglio e alla fine viene eliminato nel Q1. Si vede che non è al massimo e, soprattutto, che non sta tirando a tutta. Vedremo domani, dato che quaranta minuti e oltre su quella moto possono essere veramente lunghi. Comunque rivederlo in pista è già ultra positivo.

Per domani, come detto, favorito assoluto Bagnaia, con le altre Ducati subito dietro. Aleix forse non ha il passo dei primi e faticherà a stare davanti. Per Quartararo il discorso è diverso: il francese ha il passo, ma non lo spunto per il sorpasso. Per stare tra i primi dovrà inventarsi un miracolo.

Tabellino

CLASSIFICA: Bagnaia, Mille,r Bastianini, ALeix, Zarco, Quartararo, Bezzecchi, Martin, Rins, Binder, Oliveira, Nakagami.

ELIMINATI NEL Q1: Marquez, Marini, Di Giannantonio, Vinales, Alex Marquez, Pol, Crutchlow, Morbidelli, Fernandez, Gardner, Darryn Binder.

La cronaca in cinque momenti

- FP4 con Miguel Oliveira che trova la scia super e piazza il miglior crono con un t4 super. Secondo Bezzecchi, poi Quartararo, Bagnaia, Bastianin e Aleix.

- Q1 che parte con Marquez che prova a prendere la scia di Aleix, ma il rider dell'Aprilia decide di non dargliela. Alla fine il Cabroncito comunque fa il miglior tempo nella prima tornata davanti ad Aleix, poi Marini, Di Giannantonio, Zarco, Vinales e Pol.

- Nella seconda tornata cadono Vinales e Pol. Così con le bandiere gialle diversi devono abortire il loro crono. Non però Aleix e Zarco che migliorano i loro crono e si qualificano per il Q2. Fuori Marquez e Marini.

- Inizia il Q2 con un super Enea Bastianini che piazza il miglior tempo davanti a Bagnaia, Miller e il buon Brad Binder. Quartararo solo settimo che paga una vita nell'ultimo settore. Aleix non scende in pista in quanto con una sola morbida disponibile.

- Nel secondo tentativo Pecco fa il giro perfetto e va davanti a tutti col record della pista. Miller si ferma a 90 millesimi, Bastianini si deve accontentare della terza fila. Buon Aleix quarto, poi Zarco e Quartararo che fa il possibile e almeno conquista la seconda fila.

La statistica chiave

Quinta pole position stagionale per Pecco Bagnaia. Per la prima volta nella storia Ducati conquista 12 pole in un anno, 13 pole di fila di moto italiane.

La dichiarazione

Enea BASTIANINI: "Credo che abbiamo fatto un bel lavoro partendo dalle FP4. Sono stato davanti per molto nel Q2, poi Pecco ha fatto un giro super. Ho fatto qualche errore. Sono migliorato molto dopo la pausa in qualifica e punto tanto alla gara di domani".

Il momento social

Il migliore

Francesco BAGNAIA: Cosa dire ancora? Oggi fa la pole, ma soprattutto fa un giro stellare, epico, ai confini della realtà. Ancora una volta fa il record della pista con una tranquillità pazzesca, dato che lo fa da solo, senza scia, e su questa pista il traino fa tantissima differenza.

Il peggiore

Maverick VINALES: Dopo alcuni weekend di altissimo livello, Top Gun fatica tra venerdì e sabato, finendo fuori dal Q2 per una caduta decisiva nel Q1 che lo relega addirittura in posizione. Per domani sarà durissima dalle retrovie, al massimo può sperare in una top ten. Passo indietro rispetto alle ultime uscite.

