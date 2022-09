Quarto e ultimo atto in terra spagnola per quarto riguarda il mondiale 2022 della MotoGP. Si va ad Aragon per il primo del truttico della classe regina. Eh sì, la MotoGP torna a fare tre gare consecutive in tre settimane, ma con una sostanziale differenza rispeto al recente passato. Prima il trittico erano le tre gare extra europee per eccellenza: Giappone, Australia, Malesia. Ora, con l'aggiunta della Thailandia, cambia un po' tutto, e addirittura si parte in Europa. Aragon quindi sarà il primo atto, poi subito partenza per il Giappone e poi in Thailandia. Successivamente ci sarà un weekend di pausa e poi di fila Australia e Malesia. Dalla Spagna quindi ripartirà il duello tra Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia, con quest'ultimo in forma epocale. GoFree sembra imbattibile, qui vinse lo scorso anni e quindi è il favorito anche di questa domenica. El Diablo invece deve darsi una svegliata: i punti di vantaggio nella generale rimangono tanti, 30, ma l'andazzo è favorevole nettamente all'italiano, che ormai sa solo vincere. Gli orari li trovate qui sotto. Gara in diretta e in chiaro anche su TV8.

Programma GP Aragon

Venerdì 16 settembre

FP1 Moto3: 9:00-9:40

FP1 MotoGP: 9:55-10:40

FP1 Moto2: 10:55-11:35

FP2 MotoE: 12:35-12:55

FP2 Moto3: 13:15-13:55

FP2 MotoGP: 14:10-14:55

FP2 Moto2: 15:10-15:50

Sabato 17 settembre

FP3 Moto3: 9:00-9:40

FP3 MotoGP: 9:55-10:40

FP3 Moto2: 10:55-11:35

Qualifiche Moto3: 12:35-13:15

FP4 MotoGP: 13:30-14:00

Qualifiche MotoGP: 14:10-14:50

Qualifiche Moto2: 15:10-15:50

Domenica 18 settembre

Warm-Up Moto3: 9:00-9:10

Warm-Up Moto2: 9:20-9:30

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:00

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

GP Aragon in tv: la gara sarà trasmessa in diretta in Pay per View e in chiaro

L’intero weekend del GP di Aragon sarà trasmesso su Sky Sport MotoGp, canale 208 di Sky, e su Sky Sport Uno. Qualifiche e gara in diretta e in chiaro su TV8.

GP Aragon in Live-Streaming

Il GP di Aragon sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.

GP Aragon: informazioni

Data orario e luogo: domenica 18 settembre, Ciudad del Motor de Aragón

