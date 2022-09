Pole-position e record della pista per Francesco Bagnaia ad Aragon (Spagna), sede del 15° round del Mondiale 2022 di MotoGP. tre Rosse nelle prime tre posizioni: p.1 di Pecco in 1:46.069 a precedere il compagno di team Jack Miller di 90 millesimi e di 0.244 Enea Bastianini (Gresini Racing). Sulla pista iberica si è confermato il dominio della Ducati con: p.1 di Pecco in 1:46.069 a precedere il compagno di teamdi 90 millesimi e di 0.244(Gresini Racing).

Un ultimo tentativo perfetto di Bagnaia che è riuscito a mettere insieme i pezzi del puzzle e a creare non pochi pensieri nella testa di Fabio Quartararo, oggi sesto nel time-attack a 0.733. Come si era detto alla vigilia, grande sofferenza nell’ultimo settore per la Yamaha M1 e non sarà semplice per il transalpino, considerando anche il quarto tempo dell’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaró.

La scelta del poleman è stata quella di sfruttare il primo giro utile, prevedendo un calo della gomma nell’eventuale secondo run. Una strategia rischiosa che alla fine ha dato i suoi frutti: “Sapevo di essere il riferimento per tante moto, ma era fondamentale fare il time-attack nel primo tentativo. Ho preso un piccolo rischio in curva-2 e la moto mi si è chiusa un po’ davanti, ma alla fine la gomma dietro mi ha sostenuto in quello che stavo facendo e ho fatto anche un buon t-4 che ci aveva fatto un po’ tribolare. Ho spinto al massimo e il tempo mi ha premiato“, le sensazioni a caldo di Pecco.

A Sky Sport il ducatista ha aggiunto: “Ho cercato di fare il giro perfetto e lo è stato, soprattutto nel t-3 e nel t-4 sono riuscito a fare quello che volevo. La mia strategia era anche quella di farmi seguire da più moto per fare in modo che in griglia si potessero piazzare davanti a Quartararo. Ovviamente poteva essere un’arma a doppio taglio, ma è andata bene. In vista della gara, sono consapevole di avere un buon pacchetto“.

Considerando i numeri, si tratta della quinta pole per il piemontese nel 2022, l’undicesima in top-class, ed è record per la Ducati visto che per la prima volta può vantare in un’annata 12 partenze dalla p.1 nella massima cilindrata. Un dato significativo della forza della squadra di Borgo Panigale.

Dietro Pecco scatterà Jack Miller, soddisfatto della sua prestazione. "Oggi è stato un altro buon sabato, stiamo facendo un ottimo lavoro, continuiamo a crescere. So quanto ho spinto, quindi se Bagnaia ha fatto di meglio vuol dire che il suo giro è stato impeccabile. Sono contento di come stanno andando le cose, partiremo da una buona posizione domani; credo di aver capito come regolarmi per le gomme e di poter fare un buon lavoro in gara. La moto sta funzionando, è una bella sensazione andare così veloci in pista; Bagnaia però è stato perfetto, ha fatto un giro straordinario. Il passo gara provato ieri non mi aveva lasciato particolarmente soddisfatto, quindi ci abbiamo lavorato e le cose sono cambiate. Possiamo fare un gran weekend, non ho dubbi, ma dobbiamo comunque mantenere la calma. Ho ottime possibilità domani, il feeling con la moto c’è, vedremo".

Enea Bastianini, reduce dal secondo posto di Misano, quando era tornato a firmare un risultato di lusso dopo sei gare sottotono, conquista il terzo posto in griglia. ll nativo di Rimini, che in stagione ha vinto tre gare, ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Sono contento per oggi. Credo che abbiamo fatto un bel lavoro, la qualifica è stata bella, sono stato primo per quasi tutto il turno, poi Pecco ha fatto un grande giro mentre io ho fatto qualche errorino per fare meglio. Dopo la pausa sono migliorato tanto in qualifica, domani vedremo di fare ancora meglio“.

Bastianini si è proiettato anche verso la gara: “La strategia della gara dobbiamo ancora buttarla giù. Qui è diverso, anche io consumo abbastanza la gomma, sarà importante salvarla per il finale ma anche fare una bella prima parte di gara. Abbiamo mostrato un bel ritmo per tutto il weekend. Siamo in tanti con un bel ritmo, sarà difficile, ma è una pista dove ho sempre fatto bene, vediamo di colmare questo saltello (salire sul gradino più alto del podio, n.d.r.). Oggi ho fatto qualche sbavatura, ma fare un giro peretto non è mai semplice, Pecco ha fatto qualcosina in più, per me più di così era difficile“.

