Cabroncito is back! Era nell'aria da qualche giorno la notizia, Era nell'aria da qualche giorno la notizia, lunedì 13 settembre è arrivata l'ufficialità. Marc Marquez ad Aragon ci sarà, non nei box a dare supporto alla squadra e a "guardare i lavori" come fatto a Spielberg, ma per correre. Lo spagnolo, dichiarato fit dagli enti competenti, sarà quindi in sella alla sua Honda . Mancava dal Gran Premio del Mugello corso a fine maggio.

Out 100 giorni

Ad

Marc Marquez Credit Foto Getty Images

Gran Premio di Aragon Marquez torna! Il Cabroncito in gara ad Aragon 13/09/2022 ALLE 12:19

Ripercorriamo la storia dell'ultimo periodo. Il 2 giugno 2022 l'alieno di Cervera è andato sotto i ferri per raddrizzare il suo braccio, dato che era "storto" di circa 30 gradi. L'obiettivo dell'operazione era naturalmente quello di mettere fine al calvario del Cabroncito, partito a luglio 2020 e mai veramente chiuso. Da quella data Marquez si è riposato, poi ci ha dato dentro con la fisioterapia, tanta palestra, qualche test su moto stradali e, infine, i test a Misano del 6-7 settembre sulla RC213V. In Romagna ha fatto segnare un best di 1.31.642, a poco più di mezzo secondo dal record della pista. Il suo fisico ha risposto in maniera positiva agli sforzi e quindi è arrivato l'ok per Aragon.

Non è troppo presto dopo 2 anni difficili?

Marc Marquez la caduta alla curva 2 di Jerez, GP di Spagna, Twitter Credit Foto Twitter

Come detto, non è stata una sorpresa il comunicato ufficiale del ritorno alle corse del Cabroncito dopo ciò che si è visto nei test di Misano. Ha stupito di più la mancanza di coerenza dell'entourage dello spagnolo in questi mesi. Sì perché sono passati tre mesi dall'operazione del 2 giugno, ma sono due anni che va avanti il calvario dell'alieno di Cervera. E dato che in questo periodo si è sbagliato tutto sul Cabroncito, mandandolo in pista quattro giorni dopo il primo intervento e costringendolo successivamente a una miriade di operazioni, questa volta si era scelto un approccio più tranquillo, provando il più possibile di non affrettare i tempi. L'idea era quella di tornare in pista solo per i test invernali, in modo da mettere a posto la Honda 2023. Poi si è cercato di averlo per i test infrastagionali di Misano, puntando alla gara per Valencia. Ora addirittura ad Aragon, cinque gare prima della tabella prevista. Certamente un rischio.

Dorna, FIM, organizzazione e Honda a fare pressione

Marquez è l'osservato speciale del weekend di Austin, Getty Images Credit Foto Getty Images

Quindi perché si è affrettato il suo ritorno? Sicuramente Marquez sta bene, meglio del previsto: si è reso conto che il post operatorio prosegue al meglio, il braccio risponde bene e si è trovato a proprio agio sul mezzo a Misano. Poi hanno fatto pressioni Dorna, FIM e gli organizzatori dei vari GP: come detto più volte, la MotoGP non sta passando un gran periodo in termini di share televisivi, pubblico nei circuiti e spettacolo offerto. Il ritorno di Marc rappresenterebbe una boccada d'ossigeno per tutti, dato che al momento è l'unica superstar mondiale di questa disciplina. Ma chi ha insistito maggiormente per il suo ritorno è certamente Honda: la casa giapponese è nel periodo peggiore della sua storia, in piena crisi tecnica e di risultati. I riders della casa alata nelle ultime corse hanno fatto fatica ad entrare nei dieci, a volte addirittura a punti. Logico pensare che il ritorno del #93 rappresenti linfa nuova nei box e che il Cabroncito possa orientare al meglio lo sviluppo della moto per il prossimo anno.

Aragon fa gola al Cabroncito

Marc Márquez celebra su título en Aragón Credit Foto Getty Images

Se i medici non gli hanno vietato il ritorno in pista, quale luogo migliore per il comeback se non Aragon? Qui il Cabroncito è l'assoluto dominatore, con cinque vittorie e un secondo posto nelle ultime sei partecipazioni. Inoltre è un circuito che gira in senso antiorario, a sinistra, e ciò potrà giovare al suo braccio destro, dato che sarà meno sollecitato. Conoscendo il suo carattere non verrà mai in pista solo per fare presenza, ma darà gas al massimo delle sue capacità del momento. Come abbiamo visto nei test, nel giro singolo ha la velocità per stare con i big. Bisogna vedere la resistenza nel lungo periodo, quindi l'incognita naturalmente sono i 40 minuti e oltre di gara.

Ago della bilancia per il mondiale

Marc Marquez of Spain Credit Foto Getty Images

Se Marquez dovesse essere competitivo già da Aragon, potrebbe rivelarsi l'ennesimo giudice di questo mondiale. Si è parlato molto di quanto l'armata delle altre sette Ducati in pista possano aiutare Bagnaia nella rincorsa a Quartararo. Ora si potrebbe aggiungere anche il Cabroncito, che potrebbe lottare magari per il podio già dalle prossime settimane. Contando che Marc ha vinto alcune gare nel 2021 praticamente con un braccio fuori uso, lo stato di forma attuale potrebbe portarlo ad ottenere ottimi risultati in questo finale di stagione e così rivelarsi l'ago della bilancia di questo campionato.

Nadia, la moglie di Gresini che porta avanti il sogno di Fausto vincendo

Gran Premio di Aragon MotoGP Aragon 2022: orari diretta tv e Live-Streaming 12/09/2022 ALLE 15:17