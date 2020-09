Nel combinato per la Q2 c’è, al momento, anche il francese Fabio Quartararo, solo 14° in questo turno per via di un problema tecnico che non gli ha permesso di forzare negli ultimi minuti. Per il “Dottore” prove comparative con le due moto, puntando anche a inanellare alcune tornate con la soluzione più morbida delle mescole. Situazione critica in Ducati, Zarco a parte: l’australiano Jack Miller (Team Pramac) ha chiuso 11° a 0″837, Andrea Dovizioso 18° a 1″335, Francesco “Pecco” Bagnaia 20° a 1″548 e Danilo Petrucci 22° a 2″468. Le Rosse fanno fatica col grip, mancando di aderenza con la pista catalana.