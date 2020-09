Valentino Rossi ha conquistato un preziosissimo terzo posto nelle qualifiche del GP di Catalogna 2020, ottava tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona. Il Dottore è stato davvero strepitoso sul giro secco al Montmelò e domani scatterà dalla prima fila, con la concreta possibilità di battagliare per il podio e anche per la vittoria. Il centauro di Tavullia si è dovuto accodare per un soffio alle spalle del pole-man Franco Morbidelli e del francese Fabio Quartararo.

Rossi: "Una giornata speciale"

Gran Premio di Catalogna Morbidelli in pole nella festa Yamaha! Secondo Quartararo, Rossi 3° 3 ORE FA

Il nove volte Campione del Mondo ha firmato un contratto con Yamaha Petronas per continuare a correre anche nel 2021 e ha commentato la sua prova ai microfoni di Sky Sport MotoGP:

Oggi è una giornata speciale. Ho firmato il contratto per correre l’anno prossimo e sono molto contento.

"Essere in prima fila è sempre bello perché è molto importante per la gara - prosegue - in una giornata così ancora di più. Abbiamo lavorato bene fin da ieri, nella FP4 abbiamo messo tutto insieme e ho un buon passo. Sapevo di poter essere compettivo, ma non è mai facile fare il giro veloce. Sono riuscito a guidare bene al limite, senza fare errori, e sono contento“.

Morbidelli: "Che sensazione la prima pole"

Gongola Franco Morbidelli, che dopo la prima vittoria in carriera riesce a centrare amche la prima pole position.

Centrare la prima partenza al palo della mia vita è una sensazione davvero bellissima

"Sono davvero molto contento di quello che ho fatto - continua Morbido - Devo essere sincero, avevo una voglia particolare di spingere e andare forte, perchè la moto la sentivo davvero bene. Sin dal primo time attack delle qualifiche ho capito che potevo andare davvero bene. Sapevo che ero in lotta anche per la pole position e ho dato tutto quello che avevo. Non ho pensato agli altri, sono andato avanti da solo e ho piazzato un gran tempo. Bene così”.

Quartararo: "Ma come ha fatto Morbidelli?"

Franco è andato molto forte non so come abbia fatto

Tra l'incredulo e il soddisfatto Fabio Quartararo, che scatterà dalla seconda casella: "Sono molto contento di essere in prima fila. E’ molto importante per domani. Prima fila perfetta tutta Yamaha e sono felice per il team. Conquistare la prima fila è fondamentale in vista della gara di domani".

stefano.villa@oasport.it

Valentino Rossi, verso l'infinito e oltre: la leggenda sempre sul podio da 25 anni

Gran Premio di Catalogna Quartararo leader delle FP3, Rossi e Morbidelli in Q2 6 ORE FA