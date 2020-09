Gara stratosferica di Luca Marini nel Gran Premio di Barcellona, nono atto del mondiale 2020 della Moto2. Vittoria fondamentale per il mondiale, con il fratello di Valentino Rossi lanciatissimo verso il titolo.

Successo chirurgico, di strategia e di tattica del Maro, che parte benissimo e vola in testa. Nella seconda parte di gara però deve incassare la rimonta di un grande Sam Lowes, che riesce a passarlo e tenta la fuga. Ma Luca tiene e si mantiene vicino, fino a sfruttare gli errori dell'avversario nel finale e vincere la terza gara in stagione. Weekend perfetto per Marini, sin dalle libere. Aveva tanta pressione addosso dopo il quarto posto di Misano 2. Ma Luca riesponde da campione assoluto.

Oltre alla vittoria stupenda, c'è da dire che sono 25 punti fondamentali per il mondiale. Bastianini chiude sesto, Bezzecchi settimo, Martin è fuori, Lowes è dietro. Tutti perdono punti, mentre Marini fa bottino pieno e allunga in maniera decisiva nella generale. Ora è lui il favorito e il candidato numero 1 per il successo.

Onore ad un super Sam Lowes secondo. Il britannico parte malissimo, ma recupera e in pochi giri si porta secondo a suon di sportellate e frenate all'ultimo respiro. Nella seconda parte conquista anche la leadership, ma compie diversi errori alla fine e così Luca riesce a passarlo.

Chiude il podio un fantastico Fabio Di Giannantonio. Il Diggia si riscatta dopo mesi complessi e conquista un podio che manca da un annetto. Ora per lui riparte una nuova stagione, il periodo negativo è alle spalle. Quarto Navarro, poi Roberts.

Male ma non malissimo Bastianini e Bezzecchi. I due partono bene, ma dopo qualche giro accusano problemi e non hanno ritmo per stare con quelli davanti. Così navigano sempre tra la quinta e decima piazza, chiudendo sesto e settimo. Un peccato per entrambi, che perdono tanti punti su Marini. Ora il Maro ha 20 punti di vantaggio.

I momenti chiave della gara

- Pronti via e Marini se ne va, secondo Di Giannantonio, poi Navarro, Bezzecchi e Bastianini. Sesto Lowes, poi uno scatenato Roberts. Dietro cadono Dalla Porta e Manzi, mentre si ritira per un problema tecnico Bulega.

- Marini prova la fuga, ma Di Giannantonio e Navarro rimangono con lui. Quarto Lowes, poi Roberts, Dixon, Bezzecchi e Bastianini.

- Dixon è costretto al ritiro, mentre Bezzecchi sbaglia e finisce nelle retrovie. Davanti sempre Marini comanda, poi Di Giannantonio. Bene Lowes che si attacca ai primi due, mentre Navarro perde terreno. Quinto Roberts, poi Vierge e Bastianini. All'ottavo giro arriva l'attacco di Lowes su Diggia e i due vanno lunghissimo, con Marini che guadagna qualche metro.

- Cade anche Vierge, mentre Canet recupera sino alla sesta piazza. Davanti c'è sempre Marini, ma super Lowes recupera. Terzo Diggia, poi Roberts e Navarro. Settimo Bastianini, nono Bezzecchi.

- A sette giri dalla fine Lowes attacca e passa Marini. Terzo sempre Di Giannantonio. Ma nel finale il Maro resiste e torna sotto a Sam. A due giri dalla fine Luca torna davanti, Lowes attacca ma sbaglia e perde qualche metro. Vince quindi Luca Marini, davanti a Lowes. Chiude il podio Di Giannantonio. Quarto Navarro, poi Roberts, Bastianini e Bezzecchi.

La statistica chiave

Sei vittorie nelle ultime sette gare per l'Italia in Moto2. Solo in Austria 1 aveva vinto Martin.

La dichiarazione

Fabio DI GIANNANTONIO: "E' bellissimo. L'ultimo giro ho incominciato a piangere. Abbiamo dato il massimo per tornare ai vertici dopo un periodo difficile".

Il migliore

Luca MARINI: Che gara del Maro! Parte bene, rimane sempre davanti. Poi Sam lo passa ma lui non molla e nel finale sfrutta anche gli errori del britannico per vincere una delle gare più importanti della sua carriera.

Il peggiore

Jorge MARTIN: Dopo il doppio zero per la positività al COVID, torna in pista ma il weekend è assolutamente disastroso. Tra qualifiche e gara non ne azzecca una, fino a ritirarsi a 8 giri dalla fine. Alza bandiera bianca per il mondiale.

