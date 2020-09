Il 22enne della Red Bull KTM Ajo si trova al momento in quinta posizione nella classifica del Mondiale Moto2, attardato di 46 punti dal leader Luca Marini (il quale ha cinque lunghezze di vantaggio su Enea Bastianini e 20 su Marco Bezzecchi). Mancano sette gare al termine e non sarà semplice recuperare per Jorge Martin, anche se il suo talento è fuori discussione come dimostrano il primo e il secondo posto ottenuti in Austria ormai un mese fa prima dello stop.