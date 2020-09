Prima vittoria in carriera di Darryn Binder. Il fratello di Brad conquista il successo nel Gran Premio di Catalunya, nono atto del mondiale 2020 della Moto3.

Una solita gara della Moto3, ricca di sorpassi e controsorpassi. Lotta incredibile nelle prime posizioni, con un gruppetto di una decina di piloti. Alla fine a spuntarla è il riders sudafricano.

Gran Premio di Catalogna Il GP di Catalogna 2020 in Diretta tv e Live-Streaming 21 ORE FA

Bravo Binder a recuperare dalle retrovie in griglia di partenza ed essere subito tra i primi dopo le prime curve. Nella fase centrale rimane sempre dietro ad Arbolino e Foggia, per poi gestire al meglio le ultime tornate.

Secondo però un super, fantastico, incredibile, Tony Arbolino. Bravissimo l'italiano, per molti tratti il migliore di oggi. Tony parte davanti e rimane in testa per molti giri, provando anche ad allungare. Ma sul lungo rettilineo il gruppo torna sempre sotto e quindi non riesce a scappare. L'ultimo giro lo inizia terzo e in curva cinque riesce a superare Foggia per la seconda piazza finale.

Come detto, chiude il podio l'alfiere del team Leopard. Bravissimo Dennis, anche lui a recuperare dalle retrovie ad inizio gara, per poi portarsi in testa per diversi giri. L'ultima tornata la inizia pure in testa, ma Binder e Arbolino riescono a passarlo e lui si deve accontentare della terza piazza.

Mondiale riaperto. McPhee butta giù Arenas nelle prime curve e quindi lo spagnolo perde la leadership della classifica. Ogura e Vietti non ne approfittano in toto, anche se il giapponese, 11mo all'arrivo, si porta in testa nella generale con 2 punti su Arenas. Celestino invece chiude ottavo, dietro a Fenati sesto. Arbolino si ritrova a 26 punti dal leader della classifica. Ora finalmente una domenica di stop, poi si torna in pista a Le Mans.

I momenti della gara

- Pronti via e Arbolino rimane in testa, poi Rodrigo, ARena, super Binder già quarto partito da lontano. Poi Salac, Fernandez, Antonelli. Vietti solo 17mo, Ogura 14mo.

- Primi giri con tanti sorpassi e controsorpassi. Secondo Rodrigo, poi Binder, McPhee, Garcia, Arenas, Salac, Masia. Arbolino decimo, Vietti 16mo e Ogura subito dietro. AL sesto giro però il colpo di scena: McPhee sbaglia in curva 4 e butta giù Arenas, leader del mondiale. Il campionato si riapre.

- Il gruppo davanti si spezzetta e rimangono in sei nel gruppone di testa: sempre davanti Arbolino, poi Rodrigo, Masia, Binder, Garcia e Fernandez. Settimo un po' più staccato Foggia. Celestino Vietti recupera sino alla nona posizione, decimo Antonelli e poi Fenati. Ogura rimane 15mo. Ma gli inseguitori riescono a tornare nel gruppone di testa e così davanti sono in 11, che tra sorpassi e controsorpassi girano tutti molto lenti.

- A sei giri dalla vine c'è Foggia che si porta in testa, poi Binder, Rodrigo, Garcia, Masia, Lopez, Arbolino, Vietti, Fenati e Antonelli. Ma sono veramente tutti li ed è una lotta ad ogni staccata. Si ritira Migno. Fernandez e Ogura sono indietro e non ne approfittano della caduta di Arenas.

- Ultimo giro solito della Moto3. Si inzia con Foggia sempre primo, davanti a Binder e Arbolino. Quarto Lopez, poi Garcia, Vietti, Rodrigo, Fenati, Masia e Antonelli. In curva 5 però Binder attacca e passa Foggia, che si fa passare anche da Arbolino. Si arriva così, con la prima vittoria in carriera di Darryn Binder, poi Arbolino e Foggia.

La statistica chiave

Prima vittoria in carriera di Darryn Binder. Quarto podio in Moto3 per Foggia.

La dichiarazione

Dennis FOGGIA: "E' stata una gara incredibile, soprattutto l'ultimo giro in lotta con Binder. La gomma non era al massimo all'ultimo giro, ma ho spinto dall'inizio alla fine. Voglio ringraziare comunque il team e la famiglia.

Il migliore

Tony ARBOLINO: Parte alla grande e prova addirittura ad allungare. Ma il gruppo alla fine ne ha di più e ritorna sotto. Lui però non molla ed è sempre li tra i primi, nonostante una miriade di sorpassi e controsorpassi. Nel finale agguanta una bella e meritata seconda posizione.

Il peggiore

John MCPHEE: Erroraccio clamoroso ad inizio gara. Non era il caso così all'inizio di fare una manovra simile. Rovina la sua gara e anche quella di Arenas. Riapre il mondiale per gli altri.

Marquez: “Sono vicino al rientro, questo è un mondiale strano”

MotoGP Rossi in Petronas dal 2021: è ufficiale IERI A 10:30