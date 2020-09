A Barcellona vedremo il settimo vincitore diverso di fila?

Terza gara consecutiva per la MotoGP, che prosegue il suo mondiale 2020 a gonfie vele. Dopo la doppietta di Misano si va a Barcellona, nel classico circuito in Catalunya. Si è sempre corso qui nel periodo estivo, per la prima volta lo si farà ad autunno. Temperature più basse del solito, pista e grip diversi rispetto a Misano, porteranno i riders a disputare l'ennesima gara soprendente della stagione? Pronostici sono ormai impossibili da fare. Vedremo il settimo vincitore diverso di fila?

GARA VINCITORE Jerez 1 Quartararo Jerez 2 Quartararo Brno Binder Spielberg 1 Dovizioso Spielberg 2 Oliveira Misano 1 Morbidelli Misano 2 Viñales

Cosa potrà fare Andrea Dovizioso?

Inutile girarci intorno, il Dovi sta attraversando un brutto momento, e stavolta il contratto non c'entra. Manca totalmente il feeling con la moto per il forlivese, feeling che invece Bagnaia e Miller hanno, soprattutto in staccata. E poi c'è la faccenda Michelin 2020 che non fa dormire sonni tranquilli ad Andrea, che con queste nuova carcassa ha sempre faticato. La notizia positiva è che è ancora in testa al mondiale e neanche lu sa bene come sia potuto accadere. Nel 2017 a Barcellona vinse dominando e quella vittoria lo fece diventare il primo rivale di Marquez in quella stagione e negli anni a seguire. Di acqua sotto i ponti ne è passata. L'obiettivo è quello sicuramente di ritrovare le sensazioni perdute, la prestazione sarà una diretta conseguenza.

Yamaha favorita in Catalunya?

Va bene che il campionato è imprevedibile, ma è giusto partire da alcuni capisaldi. Primo fra tutti la Yamaha. La M1 viene da due vittorie consecutive, su una pista che doveva essere amica come quella di Misano. Ora si va a Barcellona su un circuito diverso. con molto meno grip. Qui negli ultimi anni la Yamaha non ha ottenuto grandi risultati, ma nel complesso parte da favorita, forte anche di quattro punte competitive, mentre gli avversari ne hanno meno. L'obiettivo per la casa di Iwata è quello di uscire da Barcellona domenica con un suo pilota in testa al mondiale, che sia Quartararo o Viñales non c'è differenza. Il francese deve tornare sul podio che manca ormai da Jerez 2 e macinare tanti punti. Maverick finalmente è riuscito a cogliere la prima vittoria stagionale a Misano 2. Chissà se quello di settimana scorsa è stato il successo della svolta per la stagione e, perché no, della carriera.

LA CLASSIFICA PILOTI

PILOTA PUNTI Dovizioso 84 Quartararo 83 Viñales 83 Mir 80 Morbidelli 64 Miller 64 Nakagami 63 Oliveira 59 Rossi 58 Espargaro 57 Binder 53

Valentino Rossi, il podio 200 arriverà o no?

Al momento è l'unico pilota Yamaha che non ha vinto. Ma Valentino Rossi non ci fa caso più di tanto, lui pensa alla sua stagione e al fatto che, al momento, ha "solo" 26 punti di ritardo nella generale sul leader Andrea Dovizioso. Paga a caro prezzo lo zero per il problema alla moto a Jerez e, soprattutto, lo scivolone inutile di settimana scorsa. Nella sua carriera a Barcellona ha vinto tanto, compreso il trionfo con uno dei sorpassi più belli di sempre all'ultima curva ai danni di Jorge Lorenzo. Ma i suoi trionfi ormai appartengono al passato, il presente dice che Rossi punta al podio numero 200 della carriera e in Spagna proverà ad arrivarci. La moto c'è, lui anche, purtroppo per per il Dottore ci sono anche tantissimi avversari e sono tutti molto vicini.

Suzuki e Mir: un binomio sempre più vincente?

Per ultimo non possiamo ormai non parlare della Suzuki e del nuovo fenomeno Joan Mir. Lo spagnolo è al momento l'uomo più in forma del circus, sicuramente il più completo e veloce in gara. E' l'unico dei riders di testa che sta andando in crescendo, senza alti e bassi. Ora deve fare l'ultimo step, quello di migliorare in qualifica. Se riuscisse a partire più avanti in griglia abbiamo un vero candidato per il mondiale. La moto è a posto, il morale alle stelle. Manca la vittoria. Arriverà domenica?

