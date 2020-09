Franco MORBIDELLI Voto 7 e mezzo: Peccato. Franco parte bene ed è sempre davanti, ma da metà gara in poi cala. Prima si fa passare da Quartararo e Rossi, poi deve incassare il sorpasso delle Suzuki. Chiude quarto, ai piedi del podio. Nel finale proprio non ne aveva.

Danilo PETRUCCI Voto 6: Sufficienza di stima e di incoraggiamento per il Petrux, al secondo miglior risultato in questa stagione disgraziata. Bene in qualifica, benino in gara. Si può ripartire da questa gara per il prosieguo della stagione.