Va in archivio il primo turno di prove libere del GP della Catalogna, tappa del Mondiale 2020 di MotoGP . Sul tracciato del Montmeló (Spagna) il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) ha fatto segnare il miglior tempo in 1’40″431 , andando a precedere di 0″430 la Ducati di Andrea Dovizioso e di 0″629 la Suzuki dell’iberico Joan Mir .

Una prestazione che conferma il feeling del transalpino con questa pista, ricordando la pole position dell’anno scorso ed il secondo posto in gara dietro a Marc Marquez. Campione del mondo in carica, assente per infortunio, che ha fatto visita nelle ore precedenti al Team Honda solo per respirare un po’ l’aria del box.