Niente da fare per Valentino Rossi. Il Dottore inseguiva e già pregustava il podio numero 200 in carriera, ma una caduta a 9 giri dalla fine del GP di Catalogna ritarda ancora una volta questo record.

Purtroppo Rossi aveva una grande occasione sfumata sul più bello: in Spagna partiva terzo, in prima fila dopo un anno, ed era risalito al secondo posto alle spalle di Fabio Quartararo, dopo che Franco Morbidelli si è ritrovato a sfilargli dietro per un salvataggio in extremis a causa della chiusura dell’anteriore (e riuscendo a evitare la caduta).