Neanche il tempo di fare i bagagli e lasciare il Mugello che i riders della MotoGP sono di nuovo in pista per il Gran Premio di Barcellona, settimo atto del mondiale. Dopo la gara in Italia , Fabio Quartararo ha preso il largo nel mondiale, sfruttando il passo falso di Pecco Bagnaia. Grande occasione di continuare a fare bene per il francese, che qui vinse lo scorso anno. Ducati chiamata a dare risposte dopo il passo falso del Mugello, con Miller e Bagnaia in ombra sulla pista italiana. Vedremo se le KTM proseguiranno a crescere dopo i buoni risultati nel Santerno, come l'Aprilia. Spazio anche a Marc Marquez, ancora in difficoltà e ormai lontanissimo nella generale. Orari non classici, con la MotoGP prima della Moto2 per evitare sovrapposizioni con la F1 di scena Baku.

Il programma del GP di Catalogna

Venerdì 4 giugno

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 11.50-12.20, MotoE, Prove libere 1

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

ore 16.50-17.20, MotoE, Prove libere 2

Sabato 5 giugno

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 11.50-12.20, MotoE, Prove libere 3

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

ore 16.10-16.50, MotoE, E-Pole, diretta

Domenica 6 giugno

ore 8.40-9.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 9.10-9.30, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 9.40-10.00, Moto2, Warm Up, diretta

ore 10.25, MotoE, Gara, diretta

ore 11.20, Moto3, Gara, diretta

ore 13.00, MotoGP, Gara, diretta

ore 14.30, Moto2, Gara, diretta

GP di Catalogna: la gara sarà trasmessa in Pay per View e in chiaro, ma in differita, su Tv8

L'Intero weekend del GP di Catalogna sarà trasmesso in diretta su Sky MotoGP, canale 208 di Sky e su DAZN. La gara sarà trasmessa anche in chiaro, ma in differita, su TV8 alle 15.05 (Canale 108).

GP di Catalogna in Live-Streaming

Il GP di Catalogna sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet tramite installazione dell'app, e sulla app di DAZN.

GP di Catalogna: informazioni

Data orario e luogo: Domenica 6 giugno ore 13:00, Circuito di Montmeló

