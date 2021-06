Aleix Espargarò parte forte al Montmelò e chiude davanti a tutti la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2021, settimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il pilota iberico dell’Aprilia si conferma estremamente competitivo a Barcellona sulla pista di casa, fermando il cronometro in 1’40″378 nell’ultimo run nonostante una condizione fisica ancora non ottimale.

Buoni riscontri in avvio di weekend per il migliore degli italiani, Franco Morbidelli, 2° in FP1 a 24 millesimi dalla vetta dopo aver guidato a lungo la classifica in sella alla sua Yamaha del Team Petronas. Terza piazza per un redivivo Pol Espargarò, che accusa 373 millesimi dal fratello maggiore Aleix alla guida della Honda, mentre completano la top5 Maverick Vinales su Yamaha e Johann Zarco su Ducati.

6° il leader del campionato Fabio Quartararo, grande favorito per il successo di tappa e vincitore dell’ultima edizione del GP catalano, con 475 millesimi di gap dalla miglior prestazione del mattino. Virtualmente qualificati per il Q2, in attesa di fare sul serio con i time-attack in FP2 e FP3, anche Miguel Oliveira (KTM), Joan Mir (Suzuki) e le Ducati ufficiali di Jack Miller e Francesco Bagnaia.

Da segnalare il notevole 12° posto a 807 millesimi dalla testa di Jorge Martin (Ducati Pramac), al rientro dall’infortunio rimediato a Portimao, mentre è solo 13° l’otto volte campione iridato Marc Marquez con la Honda. Attardato anche Valentino Rossi, 15° con la Yamaha Petronas a 889 millesimi dal best time di Aleix Espargarò ed in difficoltà sul passo con gomme usate.

1 41 A. ESPARGARO 1:40.378 2 21 F. MORBIDELLI +0.024 3 44 P. ESPARGARO +0.373 4 12 M. VIÑALES +0.375 5 5 J. ZARCO +0.389 6 20 F. QUARTARARO +0.475 7 88 M. OLIVEIRA +0.549 8 36 J. MIR +0.582 9 43 J. MILLER +0.613 10 63 F. BAGNAIA +0.707

