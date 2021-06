Miguel OLIVEIRA Voto 10: Che gara del portoghese! Incredibile corsa di Miguel che resiste con Quartararo, sfrutta i suoi problemi e trionfa praticamente in solitaria. Vittoria netta, che vale dieci volte di più di quella di Portimao dello scorso anno, su una pista completa come quella di Barcellona.

Miguel Oliveira vince in Catalogna Credit Foto Getty Images

Johann ZARCO Voto 9: Cosa dire di fronte all'ennesima prestazione costante e di altissimo livello del francese? Ancora una volta migliore Ducati al traguardo, con la moto clienti batte quelle ufficiali. Guadagna pure qualche punto su Quartararo. Insomma, è chiramente la sorpresa di questa stagione.

Jack MILLER Voto 7: Chiude sul podio, ma non è una gara indimenticabile. Battuto da Zarco, si ritrova terzo grazie alla penalità a Zarco. Ringrazia il motore Ducati per recuperare in rettilineo tutto quello che perde sul misto.

Fabio QUARTARARO Voto 6 e mezzo: Poco più che sufficiente. Incredibile Poco più che sufficiente. Incredibile il problema della tuta accusato nel finale , che sicuramente lo destabilizza e gli fa perdere tempo. Però ci si aspettava certamente di più dal Diablo, che doveva dominare in solitaria, invece si fa battere da Oliveira in pista, indipendentemente dal problema alla tuta. Comunque il lato positivo è che perde non tanti punti su Zarco e Miller.

Joan MIR Voto 6: Strana gara del campione del mondo. Stavolta parte bene e si ritrova subito davanti. Ci si aspetta una Suzuki arrembante nella seconda parte della corsa, invece non riesce a rimanere tra i primi e chiude quinto, incalzato da Viñales. Risultato sufficiente, nulla di più.

Maverick VINALES Voto 5: Corsa di difficile valutazione per Maverick che, come al solito, fatica in partenza. Poi però risale ma si scontra contro il muro di Mir. Alla fine è solo sesto, anche se non c'è nessuna Yamaha a podio.

Francesco BAGNAIA Voto 4 e mezzo: Molto male. Brutte qualifiche, gara complessa e insufficiente. Eravamo certi di una sua rimonta, invece finisce settimo solo per le tante cadute davanti.

Valentino ROSSI Voto 4: Doveva essere la gara della rinascita del Dottore dopo aver conquistato per la prima volta il Q2. Invece parte male e si ritrova sempre fuori dalla zona punti. Sfrutta le tantissime cadute per risalire sino alla 13ma piazza, per poi rifinire di nuovo a terra.

HONDA Voto 3 Fa quasi tristezza vedere una casa di queste dimensioni e con questa storia nella classe regina, trovarsi in una situazione simile. Pol caduto dopo poche curve, Marquez ancora a terra, Nagakami fuori dai punti, Alex nelle retrovie. Un disastro assoluto, il peggiore della sua storia.

