Miguel Oliveira: "E’ stata una delle gare migliori della mia carriera, ringrazio KTM"

"E’ difficile esprimere a parole quello che è accaduto oggi. E’ stata une delle gare migliori della mia carriera, tutto è stato perfetto. Ringrazio la KTM per avermi dato una moto così performante. Un fine-settimana bellissimo, le parole a caldo di Oliveira, che ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport: La scelta di gomme è stata ottima, non era facile vista la pressione messa da Quartararo. Una sfida soprattutto dal punto di vista mentale e sono riuscito a prevalere. In gara abbiamo una miglior gestione con la gomma posteriore e credo sia qui la differenza rispetto al passato. Grandi meriti anche a chi ha svolto l’attività di test e a Dani Pedrosa"

Jack Miller: "Non è stata una gara semplice, ma alla fine sono riuscito a gestirla bene"

"Non è stata una gara semplice, sicuramente. Quando mi trovavo davanti ad inizio gara e provavo a controllare il ritmo, ho fatto un errore in curva 5 e mi è entrata la folle, perdendo un paio di posizioni. Poi ho seguito gli altri ragazzi e andavo forte, ma a un certo punto l’anteriore ha cominciato a scivolare e non riuscivo più a controllarlo bene. Comunque alla fine sono riuscito a gestirla bene. Congratulazioni a Miguel per la vittoria"

