Takaaki Nakagami si conferma uno specialista del warm-up e firma il miglior tempo della domenica mattina per il secondo round consecutivo, bissando al Montmelò la prestazione ottenuta due settimane fa al Mugello. Il giapponese della LCR Honda è stato il più rapido del turno in 1’39″783 mettendo in mostra un buonissimo passo in vista del Gran Premio di Catalogna 2021.

Buoni riscontri in casa Yamaha con il 2° ed il 3° posto di Maverick Vinales (caduto senza conseguenze a fine turno in curva 7) e Franco Morbidelli rispettivamente a 36 e 67 millesimi dalla vetta montando una coppia di gomme nuove soft all’anteriore e medie al posteriore, mentre Fabio Quartararo ha impressionato girando stabilmente in 1’40” basso con pneumatici usati e chiudendo il warm-up in quinta piazza.

Ducati apparentemente un passo indietro rispetto alle Yamaha, con Johann Zarco (Team Pramac) che si è difeso in quarta piazza a 91 millesimi dalla testa ed un Francesco Bagnaia 7° a 420 millesimi dal leader utilizzando però gomme nuove (soft-media). 14° invece l’australiano Jack Miller con una coppia di soft usate che difficilmente vedremo anche in gara.

Turno discreto ma non eccezionale in termini di passo per Valentino Rossi, 10° in classifica a 567 millesimi dal best time di Nakagami con una combinazione media-hard sostanzialmente nuova, mentre il campione iridato in carica Joan Mir ha chiuso in nona piazza a 0.528 con un ritmo costante.

CLASSIFICA WARM-UP GP CATALOGNA 2021 MOTOGP

1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 346.1 1’39.783

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 343.9 1’39.819 0.036 / 0.036

3 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 336.4 1’39.850 0.067 / 0.031

4 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 348.3 1’39.874 0.091 / 0.024

5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 341.7 1’40.056 0.273 / 0.182

6 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 345.0 1’40.142 0.359 / 0.086

7 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 349.5 1’40.203 0.420 / 0.061

8 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 346.1 1’40.286 0.503 / 0.083

9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 343.9 1’40.311 0.528 / 0.025

10 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 340.6 1’40.350 0.567 / 0.039

11 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 341.7 1’40.436 0.653 / 0.086

12 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 346.1 1’40.641 0.858 / 0.205

13 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 347.2 1’40.646 0.863 / 0.005

14 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 348.3 1’40.653 0.870 / 0.007

15 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 343.9 1’40.663 0.880 / 0.010

16 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 342.8 1’40.729 0.946 / 0.066

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 346.1 1’40.742 0.959 / 0.013

18 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 342.8 1’40.781 0.998 / 0.039

19 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 342.8 1’40.799 1.016 / 0.018

20 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.8 1’41.070 1.287 / 0.271

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.6 1’41.530 1.747 / 0.460

