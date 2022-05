Neanche il tempo di fare i bagagli e lasciare il Mugello che i riders della MotoGP sono di nuovo in pista per il Gran Premio di Barcellona, nono atto del mondiale. In Italia Pecco Bagnaia ha risposto presente e riscattato l'incredibile errore di Le Mans. Ora #GoFree prova a dare una continuità ai risultati, cosa mai avvenuta in questa stagione. L'occasione è ottima, dato che il circuito di Montmelò ricorda quello toscano, infatti spesso chi è andato bene al Mugello ha fatto bene anche a Barcellona. Gli avversari comunque saranno tanti e agguerritissimi, a partire dai due fenomeni di costanza Fabio Quartararo e Aleix Espargaro, praticamente sempre in top 5 in questa stagione. Orari canonici, la MotoGP corre alle 14.

Il programma del GP di Catalogna

Venerdi 3 giugno

ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto 3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, Moto GP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta

Sabato 4 giugno

ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

Domenica 5 giugno

ore 9.00-9.10, Moto 3, Warm Up, diretta

ore 9.20-9.30, Moto 2, Warm Up, diretta

ore 9.40-10.00, Moto GP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto 3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto 2, Gara, diretta

ore 14.00, Moto GP, Gara, diretta

GP di Catalogna: la gara sarà trasmessa in Pay per View e in chiaro, ma in differita, su Tv8

L'Intero weekend del GP di Catalogna sarà trasmesso in diretta su Sky MotoGP, canale 208 di Sky. La gara sarà trasmessa anche in chiaro, ma in differita, su TV8.

PALINSESTO TV8

Sabato 04

ore 16.30, Moto 3, Moto GP e Moto 2, Qualifiche, sintesi

Domenica 05

ore 14.05, Moto 3, Gara, differita

ore 15.45, Moto 2, Gara, differita

ore 17.15, Moto GP, Gara, differita

GP di Catalogna in Live-Streaming

Il GP di Catalogna sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet tramite installazione dell'app.

GP di Catalogna: informazioni

Data orario e luogo: Domenica 5 giugno ore 14:00, Circuito di Montmeló

