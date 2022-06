Celestino Vietti si inventa una magia al Montmelò e conquista un’insperata pole position per il Gran Premio di Catalogna 2022, nono round stagionale del Mondiale Moto2. Il leader del campionato è infatti dovuto passare dal Q1, superando il taglio e poi trovando un giro perfetto all’ultimo tentativo del Q2 in 1’43″823 che gli consentirà di partire per la terza volta in carriera (la seconda quest’anno) davanti a tutti nel Motomondiale.

Il piemontese del Team Mooney VR46 ha scavalcato il rivale spagnolo Aron Canet per soli 8 millesimi, mentre l’americano Joe Roberts si è collocato al terzo posto con un gap di 179 millesimi dalla vetta. Aprirà la seconda fila in griglia la coppia del Team Aspar composta dal britannico Jake Dixon (4° a 0.222) e dall’iberico Albert Arenas (5° a 0.226), davanti al veterano inglese Sam Lowes (6° a 0.367).

Decimo il giapponese Ai Ogura, primo inseguitore di Vietti nella classifica generale del Mondiale, ma delude anche il beniamino locale Pedro Acosta con il 12° tempo in qualifica dopo il trionfo del Mugello. Brutto Q2 per gli azzurri Lorenzo Dalla Porta (15°) e Tony Arbolino (18°). Esclusi in Q1 tutti gli altri italiani: 22° Stefano Manzi, 25° Niccolò Antonelli, 27° Simone Corsi e 28° Alessandro Zaccone.

RISULTATI QUALIFICHE GP CATALOGNA 2022 MOTO2

1 13 C. VIETTI 1:43.823 2 40 A. CANET +0.008 3 16 J. ROBERTS +0.179 4 96 J. DIXON +0.222 5 75 A. ARENAS +0.226 6 22 S. LOWES +0.367 7 64 B. BENDSNEYDER +0.584 8 37 A. FERNANDEZ +0.607 9 23 M. SCHROTTER +0.654 10 79 A. OGURA +0.668

