Izan Guevara vince al Montmelò il Gran Premio di Catalogna 2022 della Moto3 e conquista il secondo successo della stagione (il terzo in carriera), mettendo in mostra una prova di forza impressionante negli ultimi giri e tagliando il traguardo in solitaria con un paio di secondi di margine sul terzetto di inseguitori in lotta per il podio.

Il talento spagnolo del Team Aspar ha preceduto il giovanissimo rookie connazionale David Muñoz (BOE Motorsports), capace di centrare un clamoroso secondo posto in volata appena al suo secondo secondo GP nel Motomondiale. Bravissimo anche il giapponese Tatsuki Suzuki (Team Leopard), terzo con un sorpasso magnifico all’ultima curva sul leader del campionato Sergio Garcia (4°). Quinto il turco Deniz Oncu, sempre più lontano dalla vetta del Mondiale. 8° Jaume Masià dopo una discreta rimonta.

Ad

Migliore degli azzurri Riccardo Rossi 11°, a punti anche Matteo Bertelle 13°. Giornata disastrosa in ottica iridata per l’Italia, specialmente a causa del ritiro di Dennis Foggia (il secondo consecutivo dopo la caduta del Mugello) per problemi tecnici alla sua Honda quando mancavano 15 giri alla fine, mentre Andrea Migno ha disputato una gara anonima prima di fermarsi ai box e mettere a referto il terzo zero dell’anno.

Gran Premio di Catalogna Viñales il migliore nel warm up, 2° Bastianini 3 ORE FA

Con il risultato odierno al Montmelò, Sergio Garcia è sempre al comando della generale con un vantaggio di 16 punti su Izan Guevara, 47 su Jaume Masià, 55 su Dennis Foggia e 68 su Deniz Oncu.

CLASSIFICA GP CATALOGNA 2022 MOTO3

1 28 I. GUEVARA 38:22.351 2 44 D. MUÑOZ +1.975 3 24 T. SUZUKI +1.985 4 11 S. GARCIA +2.036 5 53 D. ÖNCÜ +2.752 6 99 C. TATAY +3.134 7 17 J. MCPHEE +3.341 8 5 J. MASIA +3.633 9 31 A. FERNANDEZ +5.285 10 43 X. ARTIGAS +5.555

Nadia, la moglie di Gresini che porta avanti il sogno di Fausto vincendo

Gran Premio di Catalogna Moto2: Vietti strepitoso al Montmelò: dal Q1 alla pole position UN GIORNO FA