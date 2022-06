Sky Sport MotoGP: “Al Mugello ho fatto un errore e ci sta. Qui è iniziata con sfortuna, ero sempre fuori per qualche centesimo. In gara c’era qualcosa che non andava, a sinistra vibrava tanto ma comunque riuscivo a guidare. Mi sono detto di aspettare il calo delle gomme e invece sono caduto“. Enea Bastianini è caduto nel corso del GP di Catalogna , tappa del Mondiale 2022 di MotoGP che è andata in scena sul circuito di Barcellona. Il centauro della Ducati del Team Gresini è scivolato per la seconda volta consecutiva, dopo essere finito nella ghiaia anche al Mugello. Il nostro portacolori incappa in un nuovo zero pesantissimo e ora la rincorsa verso il titolo iridato si fa decisamente complicata. Bastianini ha analizzato la propria prova ai microfoni di: ““.

Il pilota italiano ha poi concluso con amarezza: “In quella staccata saltava sempre un po’ in entrata, non so a cosa sia dovuto. Nel in cui sono caduto ho fatto un po’ le stesse cose di sempre“.

