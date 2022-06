Il caldo può dare alla testa e dalla canicola infuocata del Montmelò esce un GP pazzo in cui a sorridere di gusto è solamente Fabio Quartararo. El Diablo griffa la gara impeccabile e come un navigatore solitario veleggia verso la seconda vittoria stagionale, cavando fuori il massimo dalla sua Yamaha, e dominando dal primo all’ultimo km si va a prendere un successo meritatissimo e pesantissimo in termine di rincorsa al mondiale, complice i risultati dei suoi rivali a cominciare dal suo contendente più credibile Aleix Espargaro, protagonista del dramma di giornata.

Scattato dalla pole position, il capitano dell’Aprilia lotta come un leone per 23 giri ingaggiando un duello rusticano con un ispiratissimo Jorge Martin, alla miglior gara della stagione. Purtroppo però come successo in altre classi e ad altri piloti - in un’epoca in cui però non c’erano spie elettroniche e messaggi on board – il pilota iberico sbaglia i conti e al penultimo giro alza le mani dal manubrio per festeggiare un risultato che purtroppo è ancora tutto da giocarsi. Un errore marchiano e straziante di cui si avvantaggiano Martin e Zarco - che regalano alla Ducati Pramac un doppio podio – e pure Joan Mir che chiude ai piedi del podio. Per Espargaro invece arriva un amarissimo 5° posto e un erroraccio in diretta mondiale dal quale sarà durissimo riemergere.... L’unica notizia confortante è che fra due settimane si ritorna in pista e che l’Aprilia va forte e anche al Sachsenring potrà essere competitiva. Ma oggi questa constatazione è solo una magra consolazione.

