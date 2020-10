E' ancora Fabio Quartararo il poleman della MotoGP. A Le Mans il francese conquista la pole position nel Gran Premio di casa. E' la terza pole della stagione e conferma il suo ottimo momento di forma dopo il successo di due settimane fa.

Dopo delle ottime libere della mattina El Diablo piazza anche la pole. Ha il miglior passo gara, è in un ottimo momento di forma, per domani è l'uomo da battere, anche perché Joan Mir è indietro.

Secondo un super Jack Miller. A sopresa l'australiano porta la Pramac in seconda piazza davanti al redivivo Petrucci. Grandissimo Danilo, che passa dalla Q1 e ottiene una prima fila che gli mancava da oltre un anno.

Quarto un incredibile Crutchlow, anche lui bravissimo nell'ultimo tentativo a piazzare un crono super. Quinto Viñales, chiamato a fare una bella partenza e una buona gara dopo gli ultimi disastri.

Sesto Andrea Dovizioso. In fin dei conti è stata una buona qualifica per il Dovi che, a tratti, dimostra anche di avere una buona velocità. Subito dietro il buon Pecco Bagnaia, anche lui arrivato dalla Q1.

Non bene Rossi e Morbidelli. Entrambi gli italiani della Yamaha non sfruttano al meglio la M1 competitiva in Francia e si qualificano decimo e undicesimo. Per domani sarà dura.

Ancora peggio la Suzuki. Questa moto in qualifica semplicemente non va. Peccato soprattutto per Mir che deve vedere Quartararo partire tanto lontano. Il feeling con l'anteriore al momento non c'è, però è anche vero che negli ultimi tempi, soprattutto Joan, è stato autore di clamorose rimonte, quindi non diamo ancora per battute le Suzuki.

Per domani c'è Quartararo assoluto favorito. Solo un suo errore può privargli della vittoria. Per il podio invece è grandissima lotta.

Tabellino

Griglia di partenza: Quartararo, Miller, Petrucci, Crutchlow, Viñales, Dovizioso, Bagnaia, Pol, Zarco, Rossi, Morbidelli, Oliveira.

Eliminati nel Q1: Nakagami, Mir, Aleix, Rins, Binder, Marquez, Smith, Lecuona, Bradl, Rabat.

I momenti chiave della qualifica

- Pronti via e subito Petrucci si porta in testa davanti a Nakagami, ma nel finale del primo run Bagnaia passa davanti a tutti. Male Rins che sbaglia nel tentativo iniziale e rimane indietro.

- Nel secondo tentativo Mir si porta secondo, mentre Petrucci migliora e si qualifica. Nel finale Bagnaia è bravissimo e riesce a ottenere il secondo crono. Terzo Nakagami, poi Mir.

- Q2 che si parte con Fabio Quartararo che fa il miglior tempo. Bene Bagnaia secondo, purtroppo l'italiano ha solo una gomma da qualifica e quindi dopo qualche giro è costretto ad andare ai box e a finire la sua qualifica. Poi Morbidelli, Viñales, Rossi, Pol, Miller e Dovizioso ottavo.

- Secondo run veramente spettacolare. Dovizioso sale in seconda piazza, poi arriva Crutchlow che clamorosamente si porta in testa. Poi arriva Miller che dal nulla piazza il miglior tempo. All'ultimo tentativo Quartararo rimette le cose a posto e conquista la pole davanti a Miller. Bravo Petrucci a conquistare la prima fila nel finale.

La statistica chiave

Era dal Mugello 2019 che Petrucci non partiva dalla prima fila. Terza pole di Quartararo in stagione, la nona in carriera. Secondo francese negli ultimi tre anni ad avere ottenuto la pole nel GP di casa dopo Zarco.

La dichiarazione

Danilo PETRUCCI: "Sono molto contento di tornare qui. Sapevo di trovarmi bene qui. Posso sfruttare bene le frenate della mia moto. Domani per la gara ce la giochiamo".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Fabio QUARTARARO: Super weekend del Diablo che a casa sua sfrutta le buone condizioni per essere sempre davanti a tutti. Più difficile del previsto questa pole, ma la porta comunque a casa.

Il peggiore

Brad BINDER: In grande calo. Con Pol, ma soprattutto, Oliveira in grande spolvero nel weekend, Brad invece fatica enormemente e chiude lontanissimo dai big, dietro anche alle Suzuki che faticano clamorosamente in qualifica.

