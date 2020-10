La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2020 è andata in archivio con il miglior tempo a sorpresa del britannico Bradley Smith con l’Aprilia. Il turno mattutino si è svolto integralmente in condizioni di pista bagnata a Le Mans, con i piloti che hanno preso confidenza col passare dei minuti migliorando progressivamente le prestazioni anche grazie ad un asfalto via via sempre più performante. Smith ha saputo sfruttare nel migliore dei modi questa situazione stampando un notevole crono in 1’43″804 proprio sulla bandiera a scacchi, precedendo una pattuglia di Ducati formata nell’ordine dal francese Johann Zarco (a 0.154 dalla vetta), dal ternano Danilo Petrucci (a 0.220), dall’australiano specialista del bagnato Jack Miller (a 0.328) e dal forlivese Andrea Dovizioso (a 0.344).

Buona sessione per Valentino Rossi

Buoni riscontri su asfalto bagnato anche per la Yamaha con lo spagnolo Maverick Vinales sesto a 376 millesimi dalla testa e gli azzurri Franco Morbidelli e Valentino Rossi rispettivamente in settima e ottava piazza con 637 e 707 millesimi di ritardo dal miglior tempo di Smith. Il Dottore ha ben figurato specialmente nella prima parte della sessione, trovando subito un buon ritmo fin dai primi passaggi per poi non riuscire a migliorare con la stessa frequenza degli altri.

Mir e Quartararo non prendono rischi

Completano la Top 10 il britannico Cal Crutchlow di LCR Honda e lo spagnolo Pol Espargaro sulla KTM ufficiale con il nono e decimo tempo. FP1 abbastanza conservativa ed interlocutoria per i due favoriti per il titolo iridato, con lo spagnolo Joan Mir (13° a 1.176 dal leader) su Suzuki e il francese Fabio Quartararo (18° a 2.690) su Yamaha Petronas che hanno preferito evitare di correre rischi inutili senza spingere particolarmente alla luce di un sabato e di una domenica in cui si dovrebbe correre sull’asciutto.

