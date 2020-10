Nel pomeriggio odierno sulla pista di Le Mans è andata in scena la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia di MotoGP 2020 . Il turno si è disputato in condizioni molto particolari, in quanto è cominciato con pista bagnata. Tuttavia la pioggia ha concesso una tregua, di conseguenza il tracciato si è asciugato strada facendo, consentendo a tutti i centauri di montare le slick nella seconda metà della sessione.

Nel quarto d’ora iniziale l’azione langue e sono davvero pochi i piloti a scendere in pista. Uno dei primi ad azzardare le gomme da asciutto è Jack Miller, i cui tempi migliorano sensibilmente di passaggio in passaggio, facendo intuire come le slick siano gli pneumatici più performanti. L’australiano del team Pramac si spinge sino a 1’36”4 prima di rientrare ai box per una lunga sosta.