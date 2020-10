Valentino Rossi ha chiuso al dodicesimo posto la sua giornata di prove libere del GP di Francia 2020 , tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciat di Le Mans. Il Dottore è riuscito comunque a ben figurare nelle due sessioni, concludendo quella mattutina sul bagnato all’ottavo posto e quella pomeridiana sull’asciutto in quinta posizione, prima che il suo miglior tempo gli venisse tolto a causa delle bandiere.

L’alfiere della Yamaha è comunque molto soddisfatto del suo rendimento e ne ha parlato ai microfoni di Sky: “Condizioni difficiissime perché il nostro turno è stato veramente tosto, perché oltre alla pista metà e metà dove bisognava usare le slick, faceva anche molto freddo. Bisognava stare attenti a guidare tra le pozzanghere e la pista fa fatica ad asciugarsi. Sono comunque molto contento perché queste non sono le mie condizioni preferite, ma sono riuscito ad andare bene. Purtroppo mi hanno tolto l’ultimo giro per le bandiere, altrimenti sarei stato quinto e non è male“.