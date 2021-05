Grande voglia di riscatto dopo un avvio di stagione disastroso per Valentino Rossi in vista del Gran Premio di Francia 2021, quinto round del Mondiale MotoGP. Il Dottore va a caccia del primo piazzamento tra i migliori 10 dell’anno, in modo da cominciare finalmente a risalire la china in termini di prestazioni verso il prosieguo del campionato.

“Senza dubbio questo fine settimana voglio essere più forte, recuperare posizioni ed essere più veloce rispetto all’ultimo weekend a Jerez. L’anno scorso sono stato forte forte sull’asciutto a Le Mans, ero veloce e avevo un buon passo gara, ma ha iniziato a piovere appena prima della gara e sono caduto alla prima curva”, dichiara il nove volte iridato al sito ufficiale del Team Yamaha Petronas.

“È una pista fantastica, con molti cambi di direzione dovuti alle chicane, mi piace molto. Ha un buon grip e una forte accelerazione, è davvero una bella pista. Speriamo di poter fare bene fin dalle FP1. Abbiamo fatto un buon test la scorsa settimana a Jerez, dove siamo stati in grado di migliorare diversi aspetti e spero che questo si veda anche a Le Mans”, conclude Rossi.

