È Raul Fernandez il vincitore del Gran Premio di Francia, quinto atto del mondiale 2021 della Moto2. Gara comandata per lunghi tratti dallo spagnolo, che parte guardingo, poi cambia marcia e se ne va. Secondo successo in carriera per lui nella classe di mezzo, 25 punti fondamentali che gli valgono il secondo posto nel mondiale.

Fernandez passa i primi giri dietro il buon Bezzecchi che fa il ritmo. Poi decide di passarlo e di comandare sino alla bandiera scacchi. E' lui uno dei leader della categoria dove, lo ricordiamo, è un rookie. Ma in Moto2 Raul si trova alla grande, lo dimostra la super costanza di rendimento al momento avuta: in cinque gare è arrivato due volte primo, una volta terzo e due volte quinto. Niente male.

Alle sue spalle Remy Gardner. Sempre costante l'australiano, che non vince mai ma è sempre li. Rimane leader del mondiale, incalzato però dal compagno di squadra Fernandez distante solo un punto. Chiude il podio il buon Marco Bezzecchi. L'italiano comanda nelle prime fasi, poi però ne ha di meno rispetto a Raul e perde la prima piazza. Nel finale sbaglia l'ultima curve e deve cedere la posizione anche su Gardner. Comunque è un buon risultato per Bez in vista del Mugello. Ottimo quarto posto per Arbolino, partito dalle retrovie. Super gara del milanese, alla prima vera grande prestazione in Moto2. Poi Bendsneyder.

Marco Bezzecchi - Mondiale 2021 Moto2

Si parte con l'asfalto non completamente asciutto per la pioggia della mattinata. Ne consegue una corsa ricca di cadute, soprattutto nelle prime tornate. Sono in tanti a finire a terra, tra cui Canet, Augusto Fernandez, Lowes, Vierge, Baldassarri e Roberts. Ne approfitta Simone Corsi che chiude in top ten, mentre Di Giannantonio fa un'ottima gara, ma deve scontare purtroppo due long lap e chiude quindi ottavo.

Nel mondiale, come detto, primo Gardner, poi Raul Fernandez a un punto. Bezzecchi è a -17. Ora una settimana di pausa. Poi il Mugello!

La cronaca in cinque momenti

- Pronti via e Bezzecchi prova subito a fare il ritmo davanti ai due Fernandez, Raul e Augusto. Quarto Roberts, poi Garzò. Lowes decimo.

- Come in Moto3 è il festival delle cadute. Finiscono a terra Canet, Augusto Fernandez, Lowes, Vierge, Baldassarri, Roberts e molti altri. Davanti c'è Bezzecchi, poi Raul Fernandez e Bendsneyder. Quarto Gardner e poi Arbolino.

- Raul Fernandez attacca Bezzecchi e lo passa, portandosi in testa. Terzo Bendsneyder, poi Gardner e Arbolino. Sono questi cinque a comandare. Buon Dalla Porta ottavo, Bulega 11mo, Diggia 13mo.

- Si arriva alla fasi finali senza grossi scossoni. Raul Fernandez guadagna qualche metro su Bez, Gardner sale al terzo posto, poi Bendsneyder e Arbolino. A sei giri dalla fine Bezzecchi sbaglia l'ultima curva e Gardner lo passa, portandosi in seconda posizione. Arbolino invece passa Bendsneyder.

- Finisce con la seconda vittoria di Raul Fernandez davanti a Remy Gardner. Buon podio di Bezzecchi davanti ad Arbolino.

La dichiarazione

Marco BEZZECCHI: "Un podio è sempre un podio, ma mi aspettavo qualcosa di più. Da metà gara sino alla fine ho faticato molto con tanti movimenti sulla moto. Ho salvato il salvabile. Grazie al team per il lavoro fantastico. Ora ci concentriamo sul Mugello.

Il migliore

Raul FERNANDEZ: Seconda vittoria stagionale e in carriera in Moto2 per lo spagnolo, che è arrivato in questa categoria quest'anno con la testa giusta. Si ritrova meritatamente leader del mondiale, dato che per ora il peggior risultato stagionale è un quinto posto.

Il peggiore

Sam LOWES: Ancora lui il peggiore, uno dei piloti più inclini ad alti e bassi. Weekend ricco di cadute, non trova mai la quadra in condizioni difficili e finisce a terra anche ad inizio gara. Inoltre butta giù anche Vierge incolpevole. Rischia penalità per il Mugello.

