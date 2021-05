Dopo una settimana di pausa, torna in pista il motomondiale per il Gran Premio di Francia, quinto atto del mondiale 2021. Lo storico circuito francese, parte di quello che si usa per la 24 ore di Le Mans, sarà teatro della nuova battaglia della classe regina. Francesco Bagnaia arriva a questo nuovo appuntamento da leader del mondiale. La Ducati è in forma smagliante, come dimostrato dalla doppietta fatta a Jerez e Le Mans è pista nelle corde della Desmosedici. Insomma, per Pecco è giunta l'ora della prima vittoria in carriera. Gli ingredienti ci sono tutti: arriverà? Tutti noi tifiamo per lui, come tifiamo anche per Franco Morbidelli, che si è ormai messo alle spalle il periodo cupo di Losail e ora sta macinando grandi risultati. Anche lui non è lontano dal gradino più alto del podio. Ma il favorito numero uno è sicuramente il padrone di casa Fabio Quartararo: il francese è stato operato subito la settimana scorsa per il problema al braccio avuto in gara. Ha riposato per una decina di giorni, per cui c'è una certa incognita sulle sue condizioni: se dovesse essere a posto, abbiamo l'uomo da battere. Attenzione a lui, attenzione anche alle Ducati di Miller e Zarco, sempre molto veloci. Soprattutto l'australiano si è tolto tanta pressione sulle spalle con la vittoria in Spagna e ora può correre molto più libero di testa. Grande interesse anche su Marc Marquez, Joan Mir, l'Aprilia e Valentino Rossi. Di seguito gli orari del weekend.