È andata in archivio la giornata iniziale del fine settimana del Gran Premio di Francia di MotoGP. Sul Bugatti Circuit di Le Mans si è conclusa anche la seconda sessione di prove libere, la quale potrebbe rivelarsi determinante per stabilire i dieci piloti che accederanno direttamente al Q2. Non c’è infatti garanzia che domattina si possagirare sull’asciutto, come è stato possibile nel pomeriggio odierno.

Tutti si buttano in pista sin dai primissimi minuti e Fabio Quartararo si dimostra rapidissimo, sia in tema di velocità pura che di passo gara. L’asfalto è comunque molto freddo e le gomme faticano a entrare in temperatura. Così, in tanti si trovano a terra. Le cadute, fortunatamente innocue, non risparmiano neppure El Diablo, Pecco Bagnaia e Jack Miller.

Alla fine di tutti i time attack, la Francia padrona di casa festeggia un uno-due. Miglior crono per la Ducati di Johann Zarco, che precede di 95 millesimi la Yamaha di Fabio Quartararo. In generale i centauri della Casa di Iwata sono tutti molto competitivi sull’asciutto, in quanto al momento sono tutti nella top-ten combinata. Maverick Viñales terzo, Franco Morbidelli quinto e un redivivo Valentino Rossi nono. Invece, per quanto riguarda le moto di Borgo Panigale, si mastica amaro riguardo Bagnaia, che tra una caduta e una gomma soft “bacata” non è andato oltre la dodicesima piazza, a differenza di Jack Miller, settimo.

Bene anche le Honda, poiché un ottimo Pol Espargarò è addirittura quarto, mentre Marc Marquez è ottavo e Takaaki Nakagami decimo. Completa la top-ten la Ktm di un eccellente Miguel Oliveira, sesto. Quindi, oltre a Bagnaia, i delusi del venerdì sono i due piloti Suzuki, rispettivamente undicesimo e tredicesimo.

GP FRANCIA MOTOGP 2021 – CLASSIFICA FP2

1 ZARCO Johann Ducati 1’31″747

2 QUARTARARO Fabio Yamaha 1’31″842

3 VIÑALES Maverick Yamaha 1’32″136

4 ESPARGARO Pol Honda 1’32″137

5 MORBIDELLI Franco Yamaha 1’32″279

6 OLIVEIRA Miguel Ktm 1’32″296

7 MILLER Jack Ducati 1’32″361

8 MARQUEZ Marc Honda 1’32″632

9 ROSSI Valentino Yamaha 1’32″699

10 NAKAGAMI Takaaki Honda 1’32″711

