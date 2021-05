Si è conclusa la terza sessione di prove libere della MotoGP del GP di Francia. Di fatto la sessione è stata irrilevante ai fini della qualifica alla Q2 vista la pioggia caduta su Le Mans. Nessuno dei piloti in pista è riuscito a migliorarsi rispetto alle FP2 di venerdì. Proprio sulla scorta di questa classifica, prenderanno parte alla Q2 Franco Morbidelli, Valentino Rossi e Marc Marquez. Niente da fare per Francesco Bagnaia che nel finale è risalito nella classifica delle FP3 ma non è riuscito a migliorarsi rispetto a ieri e quindi dovrà passare per la Q1.

Lo strano incidente di Morbidelli

Epilogo di FP3 davvero strano e allarmante in casa Yamaha Petronas per Franco Morbidelli, che si è fatto male rientrando in pit-lane al termine della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2021, valevole per il quinto round stagionale del Mondiale MotoGP. Il romano si è reso protagonista di un episodio abbastanza atipico per il Motomondiale, nel corso di una simulazione di cambio moto (che potrebbe rendersi necessario in caso di gara flag to flag), accusando un forte dolore al ginocchio sinistro prima di salire sulla sua seconda M1.

Gran Premio di Francia Rossi: "Nel 2022 Team VR46 avrà come moto o Ducati o Yamaha" 17 ORE FA

L'italo-brasiliano si è sottoposto successivamente a un controllo medico in clinica mobile per capire meglio la natura dell'infortunio, ma fortunatamente l'allarme dovrebbe essere rientrato. Il campione iridato Moto2 del 2017 ha sentito pizzicare il menisco del ginocchio sinistro, senza però riportare traumi particolari. Morbidelli scenderà dunque regolarmente in pista (a meno di complicazioni) per la quarta sessione di prove libere e soprattutto per le qualifiche odierne, in programma a partire dalle ore 14.10 a Le Mans.

Qualificati alla Q2

1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 320.6 1’31.747

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 315.5 1’31.842 0.095 / 0.095

3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 313.5 1’32.136 0.389 / 0.294

4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 320.6 1’32.137 0.390 / 0.001

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 310.6 1’32.279 0.532 / 0.142

6 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 314.5 1’32.296 0.549 / 0.017

7 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 319.6 1’32.361 0.614 / 0.065

8 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 316.5 1’32.632 0.885 / 0.271

9 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 312.6 1’32.669 0.922 / 0.037

10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 314.5 1’32.711 0.964 / 0.042

Bastianini: “Non avrei mai pensato di correre contro Rossi”

Gran Premio di Francia Zarco il migliore nella FP2, Rossi respira: è 9° 19 ORE FA