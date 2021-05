Valentino Rossi combatte ancora monopattino elettrico per ragazzi (KD1), quello per bambini (KIDDY e l’hoverboard FUN. Più avanti poi ci sarà spazio per un monopattino per adulti e una balance-bike per ragazzi che verranno lanciati più avanti. combatte ancora come un leone nelle gare di MOTOGP ma non solo, si dà anche al business dei monopattini elettrici: il campione di Tavullia, tramite l'azienda che fa capo a lui (VR|46 Racing Apparel S.r.l.) sbarca sul mercato con tre modelli, in collaborazione con MT Distribution, mettendo a disposizione un(KD1),(KIDDY e. Più avanti poi ci sarà spazio perche verranno lanciati più avanti.

I primi tre prodotti ad essere lanciati "rappresentano a pieno il carattere giovane della linea identificata nei simboli che hanno fatto la storia e la leggenda di Valentino Rossi" recita il comunicato che annuncia il lancio.

Gran Premio di Francia Ducati domina le prime prove libere; Bagnaia solido sul bagnato UN' ORA FA

KD1 è una monopattino elettrico a tutti gli effetti con velocità massima di legge (25 km/h) e due velocità intermedie di 6 e 20 km/h, e motore da 250 W nella ruota posteriore. Sospensione anteriore e doppio freno, luci, batteria da 187 Wh per un’autonomia fino a 15 km. Il prezzo è di 299 euro. KD1 è rivolto ai ragazzi da 14 anni in su, che possono utilizzarlo in strada solo se equipaggiati con casco. Kiddy è un monopattino elettrico giocattolo, non omologati, per bambini. La velocità massima è di 12 km/h e costa 159 euro. Fun è un classico hoverboard e costa 179 euro.

Bastianini in esclusiva fra MotoGP, Ducati, Rossi, Sic e tuffi

Gran Premio di Francia Bagnaia: "Voglio rimanere il più a lungo possibile in testa" 14 ORE FA