Sono tre i centauri emersi rispetto a tutti gli altri nel turno iniziale. Si tratta di Fabio Quartararo, Alex Rins e Jack Miller. In particolare il francese ha dato l'impressione di essere dotato di un grandissimo ritmo, mentre lo spagnolo e l'australiano, per quanto molto vicini in tema di picco prestazionale, hanno avuto più alti e bassi. Cionondimeno, il transalpino si è accontentato del quarto posto, senza dare l'impressione di cercare davvero il proprio limite.

Sono tre i centauri emersi rispetto a tutti gli altri nel turno iniziale. Si tratta di Fabio Quartararo, Alex Rins e Jack Miller. In particolare il francese ha dato l’impressione di essere dotato di un grandissimo ritmo, mentre lo spagnolo e l’australiano, per quanto molto vicini in tema di picco prestazionale, hanno avuto più alti e bassi. Cionondimeno, il transalpino si è accontentato del quarto posto, senza dare l’impressione di cercare davvero il proprio limite.

Il miglior tempo della sessione è stato ottenuto da chi, invece, ha qualcosa da dimostrare. Parliamo di Pol Espargarò, che diverse voci di corridoio danno in cerca di una nuova sistemazione nel 2023, in quanto Honda avrebbe già raggiunto un accordo di massima con Joan Mir. Lo spagnolo di HRC ha preceduto di 109 millesimi il già citato Rins e di 122 millesimi Francesco Bagnaia, propostosi al vertice solo nel finale del turno.

Complessivamente bene anche le Aprilia, con Aleix Espargarò quinto e Maverick Viñales ottavo. Enea Bastianini e Marc Marquez, rispettivamente 12° e 13°, non hanno brillato. L’italiano è stato vittima di una scivolata, lo spagnolo si è dedicato a tante prove comparative. In effetti si è lavorato tanto nell’ombra, nessuno ha montato la soft al posteriore. I time attack sono quindi rimandati al pomeriggio.

MOTOGP, GP FRANCIA, CLASSIFICA FP1

1. ESPARGARO’ Pol (Honda)

2. RINS Alex (Suzuki)

3. BAGNAIA Francesco (Ducati)

4. QUARTARARO Fabio (Yamaha)

5. ESPARGARO’ Aleix (Aprilia)

6. MIR Joan (Suzuki)

7. MILLER Jack (Ducati)

8. VIÑALES Maverick (Aprilia)

9. ZARCO Johann (Ducati)

10. MARINI Luca (Ducati)

11. NAKAGAMI Takaaki (Honda)

12. BASTIANINI Enea (Ducati)

13. MARQUEZ Marc (Honda)

14. MARTIN Jorge (Ducati)

15. BEZZECCHI Marco (Ducati)

16. DOVIZIOSO Andrea (Yamaha)

17. DI GIANNANTONIO Fabio (Ducati)

18. BINDER Brad (Ktm)

19. MARQUEZ Alex (Honda)

20. MORBIDELLI Franco (Yamaha)

21. OLIVEIRA Miguel (Ktm)

22. GARDNER Remy (Ktm)

23. FERNANDEZ Raul (Ktm)

24. BINDER Darryn (Yamaha)

