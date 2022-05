Dopo una settimana di pausa, torna in pista il motomondiale per il Gran Premio di Francia, settimo atto del mondiale 2022. Lo storico circuito francese, parte di quello che si usa per la 24 ore di Le Mans, sarà teatro della nuova battaglia della classe regina. Francesco Bagnaia arriva a questo nuovo appuntamento forte della fantastica vittoria di Jerez de la Frontera. In quell'occasione GoFree ha avuto la meglio di un fantastico Fabio Quartararo, mettendo in mostra un passo gara pazzesco. Anche se la classifica recita diversamente, sembra ristretta a loro due la lotta per il titolo mondiale, con Ducati che deve rimontare rispetto a una Yamaha tutt'altro che perfetta ma sicuramente costante nelle mani del francese campione del mondo. La gara francese sarà una grande occasione per Pecco per mostrare al mondo intero che i problemi di inizio stagione sono alle spalle e che il futuro può riservare tantissime soddisfazioni. Sono 33 i punti da rimontare nella generale rispetto a El Diablo, tanti ma non tantissimi, contando quante corse mancano alla fine della stagione. Dall'altra parte Quartararo arriva al GP di casa da leader del mondiale, ma soprattutto con la consapevolezza che è diventato un rider praticamente perfetto, capace di vincere quando c'è l'occasione, ma anche in grado di salvare il salvabile e ottimizzare nelle giornate negative. Comunque sarà come al solito un weekend equilibrato, con tanti pretendenti in lotta. Di seguito gli orari del weekend.

Venerdì 13 maggio

FP1 MotoE: 8:25-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:40

FP1 MotoGP: 9:55-10:40

FP1 Moto2: 10:55-11:35

FP2 MotoE: 12:35-12:55

FP2 Moto3: 13:15-13:55

FP2 MotoGP: 14:10-14:55

FP2 Moto2: 15:10-15:50

Qualifiche MotoE: 16:50-17:20

Sabato 14 maggio

FP3 Moto3: 9:00-9:40

FP3 MotoGP: 9:55-10:40

FP3 Moto2: 10:55-11:35

Qualifiche Moto3: 12:35-13:15

FP4 MotoGP: 13:30-14:00

Qualifiche MotoGP: 14:10-14:50

Qualifiche Moto2: 15:10-15:50

Gara 1 MotoE: 16:25

Domenica 15 maggio

Warm-Up Moto3: 9:00-9:10

Warm-Up Moto2: 9:20-9:30

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:00

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

Gara 2 MotoE: 15:30

GP di Francia: la gara sarà trasmessa in Pay per View in diretta, in chiaro in differita su Tv8

L'Intero weekend del GP di Francia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 (Canale 201 satellitare e 382 del digitale terrestre), su Sky MotoGP, canale 208 di Sky. La gara sarà trasmessa anche in chiaro, ma in differita, su TV8 dalle 14:05 (Canale 108).

Palinsesto TV8

Sabato 14 maggio: sintesi delle qualifiche di Moto3, MotoGP e Moto2 alle 15:30

Domenica 15 maggio: gara Moto3 alle 14.05; gara Moto2 alle 15.25; gara MotoGP alle 17.05

GP di Francia in Live-Streaming

Il GP di Francia sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet tramite installazione dell'app, e nella sezione streaming del sito web di TV8.

GP di Francia: informazioni

Data orario e luogo: Domenica 15 maggio ore 14:00, Circuito Bugatti - Le Mans

