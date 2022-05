Terminato il GP di Francia, settimo round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans Enea Bastianini su Ducati Gresini Racing si è imposto davanti alla Ducati ufficiale dell’australiano Jack Miller e all’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaró. Terza vittoria stagionale per il romagnolo autore di una gara notevolissima al termine di un confronto con Francesco Bagnaia, incappato in un errore molto importante ai fini iridati a sei giri dalla fine. Pecco, già andato lungo nel duello con Enea quando era in testa, ha cercato di mettersi all’inseguimento di Bastianini, ma ha perso l’anteriore nella zona delle curve 13-14 e terminato anzitempo la sua corsa.

"Non mi aspettavo questa vittoria sinceramente, per gli errori che ho fatto nel weekend. In gara, però, mi sentivo molto bene con la moto e sono riuscito ad avvicinarmi a Bagnaia che mi precedeva. In quel momento mi sono reso conto di averne un po’ di più e per questo ho adottato una strategia: innervosire Pecco e portarlo all’errore. Alla fine ho vinto e sono davvero felice“, le dichiarazioni del centauro italiano a caldo.

Tenendo conto del quarto posto di Fabio Quartararo (Yamaha), il francese è sempre davanti con 102 punti in classifica generale a precedere il citato Aleix Espargaró di 4 lunghezze e di 8 Bastianini. Bagnaia settimo a -46. Ai microfoni di Sky Sport Enea ha aggiunto: “Questo risultato è la dimostrazione che quando lavoriamo bene, siamo veloci, mentre quando non è tutto al 100% facciamo troppa fatica. All’inizio del weekend la gomma morbida mi ha un po’ limitato e con la media sono riuscito a fare quello che volevo“.

Bastianini: “Non avrei mai pensato di correre contro Rossi”

