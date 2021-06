È secondo il francese Fabio Quartararo nelle qualifiche del GP di Germania, ottavo appuntamento del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato del Sachsenring il leader del campionato della classe regina si è dovuto accontentare della piazza d’onore a 11 millesimi da uno scatenato Johann Zarco che in sella alla Ducati Pramac ha trovato il jolly, conquistando una pole-position abbastanza inaspettata.

Un time-attack molto lottato, al punto che i primi cinque della classifica sono racchiusi in circa tre decimi. Per il leader del Mondiale comunque l’importante era centrare la prima fila per garantirsi una partenza davanti e non perdere tempo nelle retrovie, tenendo conto delle caratteristiche della pista: un circuito tortuoso e sinistrorso dove il sorpasso non è affatto semplice.

“Non mi sono sentito al 100% per ottenere il meglio possibile dalla mia Yamaha”, ha ammesso Quartararo, che comunque guarda il bicchiere mezzo pieno: “È stato un buon giro e l’obiettivo era la prima fila cosa che ho ottenuto. Il riscontro finale, quindi, va bene pensando alla gara di domani perché partire nelle prime posizioni è un chiaro vantaggio. Ho cercato di migliorare facendo un ulteriore tentativo, ma su questa pista le gomme si usurano molto velocemente e quindi non c’è una seconda/terza chance“, ha sottolineato il centauro transalpino ai microfoni di Sky Sport.

