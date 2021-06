Primo giorno di prove libere del GP di Germania, tappa del Mondiale 2021 di MotoGP, e per Valentino Rossi in sella alla Yamaha Petronas i problemi non finiscono mai. Il nove volte iridato, un po’ come accaduto in altre circostanze, ha dovuto fare i conti con una M1 che non gli dà il feeling desiderato e nello stesso tempo la concorrenza è altamente qualificata.

Un 21° posto al termine della FP2 in cui sono sintetizzate tutte le criticità di Rossi a 1″278 dal leader della sessione, Miguel Oliveira su KTM. L’amica di un tempo continua a essere un enigma per lui e le soluzioni in termini di prestazioni per il momento non ci sono, se si guarda a un traguardo da top-10, perché il passo messo in mostra nel corso delle libere è da top-15.

Gran Premio di Germania Valentino Rossi: "Correrò con Ducati nel 2022? Vedremo..." 19 ORE FA

Sfortunatamente per il "Dottore" a complicare le cose è arrivata anche una caduta: una perdita di aderenza sul posteriore, costata la scivolata in percorrenza di curva-1. Fortunatamente per il centauro italiano nessuna conseguenza significativa dal punto di vista fisico, ma non altrettanto si può dire sul piano della fiducia. Il Sachsenring, pista tortuosa e sinistrorsa, non ha riservato quindi soddisfazioni al campione di Tavullia e la speranza che nella giornata di domani un’inversione di tendenza ci possa essere quantomeno per schiodarsi dalla penultima posizione di questa FP2 così amara.

Bastianini: “Non avrei mai pensato di correre contro Rossi”

Gran Premio di Germania Marquez, Quartararo, Ducati, KTM e Rossi: 5 domande UN GIORNO FA