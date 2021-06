Torna in pista la MotoGP dal Sachsenring in Germania, per l'ottavo atto di questa stagione 2021. Si è parlato tantissimo in questi giorni, soprattutto del tema sicurezza . Ora finalmente si torna a girare in pista dopo un weekend di stop. Fabio Quartararo arriva in Germania da leader del mondiale, ma il circuito tedesco non sembra essere tanto in linea con le caratteristiche della sua moto. In verità è una pista dove negli ultimi dieci anni ha vinto solo una moto, la Honda, e negli ultimi sette ha dominato un solo pilota, Marc Marquez. E' la pista dei record del Cabroncito, che vince qui ininterrottamente da ben 10 anni di fila, comprese 125 e Moto2. Stavolta però la musica potrebbe essere diversa: l'alieno di Cervera non sembra avere i numeri per tornare a vincere, anche se non bisogna mai mettere limiti all'operato del Cabroncito. Comunque Marquez parte da outsider, mentre i favoriti sono i soliti: Quartararo, Miller, Bagnaia, Mir, Zarco, con Oliveira subito dietro. Orari soliti, con Moto2 prima della MotoGP.