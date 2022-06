Ultimo back to back prima della pausa estiva. Dopo Barcellona, la MotoGP si trasferisce in Germania per la grande classica del Sachsenring, prima di andare in Olanda nell'Università del motociclismo ad Assen. In terra teutonica tutti i riders saranno all'inseguimento di Fabio Quartararo, lanciatissimo verso il suo secondo titolo mondiale. In verità sulla pista tedesca la Yamaha ha sempre fatto fatica, anche perché negli ultimi dieci anni qui ha praticamente solo vinto Marc Marquez. Stavolta però il Cabroncito non ci sarà per le note vicissitudini al suo braccio e quindi questa si trasforma in una importante occasione per molti. Prima di tutto cerca il riscatto Aleix Espargaro, unico uomo a tenere il passo del Diablo che però deve riscattarsi dalla figuraccia della Spagna, dove esultando un giro prima ha buttato all'aria un secondo posto e ben nove punti nella generale . Attenzione naturalmente a Pecco Bagnaia, all'ultima chiamata se vuole rimanere in corsa per il titolo . Orari classici, diretta anche su TV8.