Pecco Bagnaia conquista la pole position del Gp di Germania , davanti al francese Fabio Quartararo. Ecco le parole dei protagonisti compreso Enea Bastianini elimianto in Q1.

Francesco Bagnaia (P1)

Ad

"Guidare forte in questa pista è proprio bello, solo in Moto2 mi era andata bene. Ora diventa tutta un'altra pista, molto più bella. E' stato un po' un casino, non era facile con questo caldo e con questo vento. La carena ci sta aiutando e stiamo sfruttando al meglio le gomme. Anche nelle FP4 mi sono trovato bene. Siamo pronti per la gara"

Gran Premio di Germania Bagnaia vince il duello su Quartararo! Quarto Aleix dietro a Zarco 3 ORE FA

"Quartararo ha fatto uno step, ma anche Zarco ed Espargaro' saranno veloci in gara. Col caldo che c’è qui, chi parte davanti è avvantaggiato. Sarà importante non perdere la posizione e restare in testa nei primi giri"

Fabio Quartararo (P2)

"Il passo nostro è molto simile a quello di Pecco. Speriamo di andare via tutti e due, questo sarebbe molto bello. La gara è lunga, non bisogna fare errori. Oggi per noi è stata veramente una qualifica molto intensa ho fatto fatica nel primo tentativo, mentre nel secondo ho spinto veramente come un animale. Sono felice, ho trovato il limite di questa moto“.

Fabio Quartararo, Yamaha Credit Foto Getty Images

Enea Bastianini (P17)

Purtroppo c’era davvero tanto casino in pista. Ho cercato di fare un giro da solo ma era impossibile, tutti ti si buttavano dietro. Alla fine ho preso una bandiera a scacchi che non c’era, altrimenti avrei fatto un tempo buono e sarei passato in Q2. Abbiamo avuto risposte dalla Race Direction. La bandiera non c’era, ma secondo il monitor l’ho presa per un millesimo".

Fabio Quartararo, i numeri di un mondiale storico

Gran Premio di Germania Bagnaia vola nelle libere 3, quattro Ducati nelle prime 5 posizioni 6 ORE FA