Al Sachsenring si è completata la terza sessione di prove libere del GP di Germania. Come previsto le temperature si stanno innalzando e, durante le qualifiche di oggi pomeriggio, si girerà all’interno di un’autentica fornace. Il tema sarà particolarmente critico domani, soprattutto pensando allo sforzo a cui saranno sottoposti gli pneumatici. Dunque il turno odierno è stato utilizzato anche per lavorare in ottica gara.

Pecco Bagnaia, Ducati Credit Foto Getty Images

In tal senso va rimarcato come i piloti abbiano cercato il giusto equilibrio tra le due mescole, testando a turno le combinazioni dura-dura, dura-media, media-dura. Vedremo cosa verrà deciso da ognuno in vista di domenica, ci sono ancora la FP4 di oggi pomeriggio ed eventualmente il warm-up di domattina per trarre le conclusioni del caso.

Invece, guardando alla prestazione pura con gomma soft al posteriore, la FP3 ha determinato i dieci piloti ammessi di diritto al Q2, ovvero alla fase decisiva delle qualifiche. C’è stato un unico cambiamento di rilievo rispetto alla lista partorita dalla FP2, ovvero l’ingresso di Takaaki Nakagami al posto di Fabio Di Giannantonio. Confermata invece la presenza di Francesco Bagnaia, Aleix Espargarò, Jack Miller, Johann Zarco, Jorge Martin, Fabio Quartararo, Joan Mir, Luca Marini e Maverick Viñales. Ergo Enea Bastianini, in enorme difficoltà, dovrà passare attraverso il Q1 nella speranza di strappare uno dei due pass rimanenti per il Q2, cercando quantomeno di limitare i danni in ottica posizione di partenza.

MOTOGP, GP GERMANIA, CLASSIFICA COMBINATA FP1, FP2, FP3

1. BAGNAIA Francesco (Ducati)

2. ESPARGARO’ Aleix (Aprilia)

3. MILLER Jack (Ducati)

4. ZARCO Johann (Ducati)

5. MARTIN Jorge (Ducati)

6. QUARTARARO Fabio (Yamaha)

7. MIR Joan (Suzuki)

8. MARINI Luca (Ducati)

9. NAKAGAMI Takaaki (Honda)

10. VIÑALES Maverick (Aprilia)

11. OLIVEIRA Miguel (Ktm)

12. BEZZECCHI Marco (Ducati)

13. DI GIANNANTONIO Fabio (Ducati)

14. ESPARGARO’ Pol (Honda)

15. BINDER Brad (Ktm)

16. GARDNER Remy (Ktm)

17. RINS Alex (Suzuki)

18. BASTIANINI Enea (Ducati)

19. DOVIZIOSO Andrea (Yamaha)

20. BINDER Darryn (Yamaha)

21. BRADL Stefan (Honda)

22. MORBIDELLI Franco (Yamaha)

23. MARQUEZ Alex (Honda)

24. FERNANDEZ Raul (Ktm)

