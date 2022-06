Splende il Sole sul Sachsenring, dove stamattina è cominciato il weekend del Gran Premio di Germania, decimo atto del Mondiale MotoGP. Si annuncia un’edizione molto particolare, in quanto Marc Marquez, vincitore di ogni gara disputata in terra tedesca dal 2013 al 2021, è assente a causa dei postumi della complicata operazione all’omero che lo terrà fuori per il resto della stagione. Dunque si cerca un reggente per la pista teutonica nell’attesa del Ritorno del Re.

Al riguardo, la FP1 potrebbe risultare interlocutoria, soprattutto perché per domani e dopodomani è annunciato un deciso innalzamento delle temperature rispetto alla giornata odierna. Dunque, le condizioni di sabato e domenica, quando è prevista un’autentica canicola, rischiano di essere totalmente diverse rispetto a quelle della prima sessione di prove libere. Peraltro, quasi nessuno ha veramente spinto a fondo.

Comunque sia, si è vista un’ottima Ducati su un tracciato storicamente ostico. Le due moto Factory della Casa di Borgo Panigale si sono issate in prima e seconda posizione con, complessivamente, quattro Desmosedici nelle prime sette posizioni e cinque nelle prime nove! In realtà, l’equilibriovige sovrano, poiché i primi dieci sono risultati racchiusi in meno di tre decimi! Invece Pol Espargarò si è distinto per ben due cadute in curva uno, a dimostrazione di quanto siano enormi le difficoltà tecniche della Honda, abituata a dominare in lungo e in largo al Sachsenring.

MOTOGP, GP GERMANIA, CLASSIFICA FP1

1. MILLER Jack (Ducati)

2. BAGNAIA Francesco (Ducati)

3. QUARTARARO Fabio (Yamaha)

4. ZARCO Johann (Ducati)

5. NAKAGAMI Takaaki (Honda)

6. ESPARGARO’ Aleix (Aprilia)

7. MARINI Luca (Ducati)

8. DOVIZIOSO Andrea (Yamaha)

9. MARTIN Jorge (Ducati)

10. MARQUEZ Alex (Honda)

11. VIÑALES Maverick (Aprilia)

12. ESPARGARO’ Pol (Honda)

13. MIR Joan (Suzuki)

14. MORBIDELLI Franco (Yamaha)

15. BINDER Brad (Ktm)

16. BASTIANINI Enea (Ducati)

17. DI GIANNANTONIO Fabio (Ducati)

18. OLIVEIRA Miguel (Ktm)

19. RINS Alex (Suzuki)

20. BEZZECCHI Marco (Ducati)

21. GARDNER Remy (Ktm)

22. BRADL Stefan (Honda)

23. FERNANDEZ Raul (Ktm)

24. BINDER Darryn (Yamaha)

