Dopo la doppietta austriaca, la MotoGP lascia Spielberg per andare a Silverstone. Nel weekend sarà tempo di Gran Premio d'Inghlterra, dodicesimo atto del mondiale 2021. L'anno scorso la garà saltò per problemi di COVID, nel 2019 vinse uno stratosferico Alex Rins che battè in volata Marc Marquez. Ora la musica è totalmente diversa: il Cabroncito è competitivo, lo ha dimostrato in Austria, ma è ancora troppo incline all'errore e non a posto fisicamente. Rins invece è un nobile decaduto, soppiantato dal compagno Mir. A capo del gruppo della classe regina c'è un Fabio Quartararo lanciatissimo verso il suo primo titolo mondiale. Solo le Ducati possono fermarlo, ma al momento fanno tanta fatica. Orari differenti rispetto al solito, per il fuso orario e per la contemporaneità con la F1. Gara alle 14.

Il programma del GP di Gran Bretagna

Venerdì 27 agosto

FP1 Moto3: 10:00-10:40

FP1 MotoGP: 10:55-11:40

FP1 Moto2: 11:55-12:35

FP2 Moto3: 14:15-14:55

FP2 MotoGP: 15:10-15:55

FP2 Moto2: 16:10-16:50

Sabato 28 agosto

FP3 Moto3: 10:00-10:40

FP3 MotoGP: 10:55-11:40

FP3 Moto2: 11:55-12:35

Qualifiche Moto3: 13:35-14:15

FP4 MotoGP: 14:30-15:00

Qualifiche MotoGP: 15:10-15:50

Qualifiche Moto2: 16:10-16:50

Domenica 29 agosto

Warm-Up Moto3: 10:00-10:20

Warm-Up MotoGP: 10:30-10:50

Warm-Up Moto2: 11:00-11:20

Gara Moto3: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

Gara Moto2: 15:20

GP di Gran Bretagna: la gara sarà trasmessa in Pay per View e in chiaro su Tv8

L'intero weekend del GP Gran Bretagna sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 (Canale 201 satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky MotoGP, canale 208 di Sky. La gara sarà trasmessa anche in chiaro in differita su TV8 alle 15.45 (Canale 108).

GP di Gran Bretagna in Live-Streaming

Il GP Gran Bretagna sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet tramite installazione dell'app, e nella sezione streaming del sito web di TV8.

