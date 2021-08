Fabio Quartararo, sempre più lanciato verso il primo mondiale della sua carriera. La MotoGP va a Silverstone per il dodicesimo Gran Premio di questa stagione 2021. Con l'aggiunta della seconda corsa a Misano mancano 8 gare alla fine. Siamo quindi nella seconda parte dell'anno, non una buona notizia per gli inseguitori di, sempre più lanciato verso il primo mondiale della sua carriera. Gli orari del weekend ve li abbiamo mostrati qui , che saranno diversi rispetto al solito data la contemporaneità con la F1. Andiamo a vedere le cinque domande prima del fine settimana inglese.

Quartararo inizierà a pensare al mondiale o sarà sempre all'attacco?

Quartararo, settimo in Austraia Credit Foto Getty Images

L'Austria è passata, ora è tutto in discesa per il Diablo. La pista che preoccupava di più il francese e la Yamaha era quella di Spielberg, da ora arrivano circuiti più favorevoli alla moto giapponese. Il leader del mondiale francese è in gran forma, lo dimostra il suo atteggiamento in Austria sempre combattivo, nonostante il fatto che fosse il pilota con più da perdere. Il morale è alto, in un momento veramente complicato per la squadra. Ma lui e il suo box si sono autoisolati da questa cosa e continuano a guardare avanti. A Silverstone due anni fa cadde alla prima curva, per cui in MotoGP non ha risultati, ma le caratteristiche del tracciato mettono il francese tra i favoriti. Forse non vincerà, ma lui sarà sempre li. Se non sbaglia sarà dura vederlo fuori dal podio.

Yamaha allo sbando: il pessimo momento influirà su Quartararo?

Valentino Rossi a colloquio con Maverick Viñales Credit Foto Getty Images

Se il box di Quartararo è una isola felice, tutto il resto di casa Yamaha è abbastanza allo sbando. In questo momento ha: un pilota leader del mondiale, un rider che ha già annunciato il ritiro, uno infortunato e uno licenziato che quindi non c'è più . Sicuramente il tutto poteva essere gestito al meglio e le pezze che si stanno trovando non sembrano delle migliori: Crutchlow non ha voglia di impegnarsi a lungo termine , mentre Jake Dixon non ha mai dimostrato di essere un fenomeno nelle classi inferiori. Ci sono in ballo i vari mondiali, naturalmente è il piloti quello più importante. Sicuramente sarebbe molto utile a Quartararo avere una moto amica li in alto che può aiutarlo e rubare punti ai rivali, ma al momento il francese dovrà lottare da solo contro tutti. Anche il mondiale team è aperto, ma il solo Fabietto non basta per battere le Ducati. Insomma: a Yamaha sicuramente non importerà molto dei mondiali team e marche, ma sicuramente ha bisogno di creare il miglior ambiente possibile attorno a Fabio Quartararo, per non destabilizzare il suo equilibrio. Speriamo riesca nell'intento.

Ducati sempre all'inseguimento, che però non porta i risultati sperati. Silverstone la prima delle "ultime spiagge"?

Ducati Pramac Credit Foto Getty Images

E' da mesi che scriviamo la stessa cosa: la moto italiana all'inseguimento del Diablo. Purtroppo per il team di Borgo Panigale, il gap con il francese non si è per nulla ridotto, anzi è aumentato. Sono 47 i punti di distacco che ha Bagnaia, il primo degli inseguitori, dal leader della generale. Ma oltre a questo c'è da dire che Fabietto sembra in controllo e meno avvezzo ad alti e bassi rispetto agli altri, mentre Ducati si ritrova a non essere mai costante, sempre al vertice ma mai con lo stesso pilota. E ora arriva a Silverstone, una pista non certo amica della Desmosedici. Insomma, le premesse non sono certo le migliori per quella che rappresenta la prima delle ultime spiagge per recuperare nel mondiale.

Joan Mir vincerà la prima gara dell'anno?

Joan Mir - Mondiale 2021 MotoGP Credit Foto Getty Images

Insieme a Quartararo e a Martin, è sicuramente l'uomo più in forma del momento, aiutato anche dai grossi miglioramenti della sua moto. Parliamo del campione del mondo Joan Mir che, zitto zitto, continua a macinare punti e ora si trova al secondo posto nel mondiale, a pari merito con Bagnaia. Come detto più volte, la sua media punti è praticamente identica a quella dello scorso anno, purtroppo per lui c'è un pilota che ne sta macinando molti di più rispetto al 2021. Nonostante Silverstone sia una pista dove non ci ha mai corso in MotoGP, ha il morale alle stelle, forte anche di una Suzuki che, a parte il motore, ha sicuramente recuperato il gap di inizio anno rispetto alla concorrenza. Sarà certamente uno dei protagonisti: può vincere?

Marc Marquez, sarà la mina vagante

Marc Márquez Credit Foto Getty Images

Per ultimo chiudiamo con il Cabroncito, ormai costante mina vagante. Non avendo nulla da perdere Marc Marquez può ancor di più andare all-in in tutti i weekend e anche a Silverstone cercherà di dire la sua. In Austria ha fatto vedere ottime cose in gara-2, fino alla pioggia e alla caduta nei giri finali. Se il fisico lo suporta potrà essere un serio candidato per il successo, anche se Silverstone è una pista faticosa per il fisico. Cosa aspettarsi?

